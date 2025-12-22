Stock Market Today : भारतीय शेअर बाजारात तेजी! सेन्सेक्स 500 अंकांनी वाढला; परदेशी गुंतवणूकदारांची वापसी; सोन्याच्या भावाचा प्रभाव

Indian Stock Market Today : सोमवारी भारतीय शेअर बाजाराने आठवड्याची सुरुवात मजबुतीने केली. शेअर बाजारातील दोन्ही प्रमुख निर्देशांक सकाळच्या सत्रात मोठ्या तेजीत पाहायला मिळाले. BSE सेन्सेक्स 500 अंकांनी वाढून 85,429 वर तर निफ्टी निर्देशांक 160 अंकांनी वाढून 26,126 वर व्यवहार करत होता. .मागच्या आठवड्यातील शेवटच्या सत्रात आणि आजही परदेशी गुंतवणूकदारांकडून बाजारात गुंतवणुकीचा ओघ वाढल्याने आणि पुढील वर्षी अमेरिकन फेडकडून व्याजदर कपातीची शक्यता वाढल्याने बाजारात गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला. यामुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टीने मागच्या सलग तीन आठवड्यांची घसरणीची मालिका खंडित केली. .सेक्टरनिहाय व्यवहार शेअर बाजारात सेक्टरनिहाय कामगिरी पाहिली तर निफ्टी आयटी निर्देशांक सर्वाधिक तेजीत राहिला असून सकाळीच तो 1 टक्क्यांहून अधिक वाढला. त्यासोबतच मीडिया आणि कंझ्युमर ड्युरेबल्स क्षेत्रातील शेअर्समध्ये खरेदीचा जोर दिसून आला. परिणामी निफ्टी मीडिया आणि निफ्टी कंझ्युमर ड्युरेबल्स हे निर्देशांकही वाढीसह व्यवहार करत होते..Bank Holiday : आजपासून 5 दिवस देशभरातील बँका बंद! राज्यातील बँकाही 4 दिवस बंद; कधी ते जाणून घ्या?.टॉप गेनर्स INFY (+2.34%)SHRIRAMFIN (+2.06%)HINDALCO (+1.69%)TATASTEEL (+1.54%)WIPRO (+1.42%)टॉप लूझर्स ULTRACEMC (-0.38%)M&M (-0.22%)POWERGRID (-0.19%)SBILIFE (-0.18%)NESTLEIND (-0.13%).सोन्याचा उच्चांकअमेरिकेत व्याजदर कपातीच्या अपेक्षा वाढल्याने आणि सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून मागणी कायम राहिल्याने आजच्या जागतिक बाजारात सोन्याने नवा उच्चांक गाठला आहे. सोमवारी स्पॉट गोल्डचा भाव उसळी घेत प्रति औंस तब्बल $4,383.73 या आतापर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला. गेल्या आठवड्यात फेडरल रिझर्व्हने 0.25 टक्क्यांची दरकपात केल्यानंतरही आता जानेवारीत पुढील दरकपातीची शक्यता वाढली असून सोबतच आजच्या बाजारात डॉलर कमकुवत झाल्यानेही सोन्याचा भाव वाढला आहे. .Ambani gifts Lionel Messi : अनंत अंबानींकडून मेस्सीला 11 कोटींचं घड्याळ भेट! एवढं महाग का आहे Richard Mille घडयाळ? काय आहे खास?.सोन्याच्या भावात झालेली ही वाढ देखील काही प्रमाणात भारतीय शेअर बाजारातील परदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करत आहे त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात FII पुन्हा भारतीय बाजारात गुंतवणूक करताना दिसत असल्याचे तज्ञांचे मत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.