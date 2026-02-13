Stock Market Today : शेअर बाजार कोसळला! सेन्सेक्स 800 अंकांनी खाली; कारण काय? TCS सह कोणते शेअर्स कोसळले?

Indian Share Market Today : आज भारतीय शेअर बाजार उघडताच गुंतवणूकदारांना जोरदार धक्का बसला. शुक्रवारी सुरुवातीच्या व्यवहारात इक्विटी बेंचमार्क निफ्टी50 आणि सेन्सेक्स दोन्ही कोसळले. आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी कमकुवत जागतिक संकेत आणि आयटी शेअर्समधील मोठ्या प्रमाणातील विक्रीमुळे ही मोठी घसरण दिसून आली..सकाळी 10.20 वाजता बेंचमार्क निर्देशांक निफ्टी थेट 25,525 च्या खाली घसरला तर सेन्सेक्समध्ये 800 हून अधिक अंकांनी कोसळला असून 82,833 वर व्यवहार करत आहे. .कोणते शेअर्स कोसळले?Muthoot Finance Ltd. (-10.99%)Crisil Ltd. (-6.39%)Infosys Ltd. (-6.22%)Hindalco Industries Ltd. (-5.92%)Coforge Ltd. (-5.51%)त्यासोबतच Infosys, TCS, HCL Technologies, Hindalco आणि Wipro या शेअर्समध्येही मोठी घसरण नोंदवली गेली, त्यामुळे बाजारावर दबाव वाढला..दुसरीकडे आज बाजारात निवडक शेअर्समध्ये खरेदी दिसून आली. SBI Life Insurance, Eternal, Tata Consumer, Bharti Airtel आणि HDFC Life याच प्रमुख शेअर्समध्ये तेजी दिसून आली..आयटी शेअर्स मुख्य कारणआज सकाळीच आयटी शेअर्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर विक्री झाल्याने बाजारावर दबाव वाढला आहे. जागतिक बाजारातील नकारात्मक वातावरण आणि परदेशी गुंतवणूकदारांची सावध भूमिका यामुळे सध्या गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता वाढलेली दिसते..HUL चे शेअर्स घसरले Hindustan Unilever Limited (HUL) च्या शेअर्समध्ये शुक्रवारी सुमारे 3 टक्क्यांची घसरण झाली, कारण कंपनीचा तिसऱ्या तिमाहीतील निव्वळ नफा तब्बल 30 टक्क्यांनी घटला आहे. चालू व्यवसायातून मिळणाऱ्या एकत्रित निव्वळ नफ्यात मोठी घट झाल्याने आज शेअर्सवर दबाव दिसून आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.