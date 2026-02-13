Share Market

Stock Market Today : शेअर बाजार कोसळला! सेन्सेक्स 800 अंकांनी खाली; कारण काय? TCS सह कोणते शेअर्स कोसळले?

Sensex and Nifty : आज सकाळी सर्व सेक्टोरल निर्देशांक लाल रंगात व्यवहार करत असून आयटी सेक्टरमध्ये सर्वाधिक मार बसला आहे. आयटी निर्देशांक आज जवळपास 5 टक्क्यांनी घसरला.
Stock Market Today: Sensex Crashes 800 Points — Why Is the Market Falling? Top Losers List

Stock Market Today: Sensex Crashes 800 Points — Why Is the Market Falling? Top Losers List

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Indian Share Market Today : आज भारतीय शेअर बाजार उघडताच गुंतवणूकदारांना जोरदार धक्का बसला. शुक्रवारी सुरुवातीच्या व्यवहारात इक्विटी बेंचमार्क निफ्टी50 आणि सेन्सेक्स दोन्ही कोसळले. आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी कमकुवत जागतिक संकेत आणि आयटी शेअर्समधील मोठ्या प्रमाणातील विक्रीमुळे ही मोठी घसरण दिसून आली.

Loading content, please wait...
Share Market
Stock Market
sensex
Infosys
TCS
wipro
ITC
Stock Market Crash 
Stock Market Analysis
Indian Stock Market Today
Stock Market Opening

Related Stories

No stories found.