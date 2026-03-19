Stock Market Today: शेअर बाजार कोसळला! सेन्सेक्स 1600 अंकांनी खाली; HDFC ला मोठा धक्का

Share Market on Gudipadwa: जागतिक बाजारातील अस्थिरता आणि अमेरिका-इराण संघर्ष तीव्र झाल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत, याचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावरही दिसून आला. मागचे सलग तीन दिवस तेजीत व्यवहार करणारा बाजार आज उघडताच कोसळला. सकाळी 9: 20 वाजता निफ्टी सुमारे 483 अंकांनी घसरून 23,294 वर होता, तर सेन्सेक्स 1,618 अंकांनी घसरून 75,085 च्या आसपास व्यवहार करत होता..बाजार का कोसळला?इस्रायल-इराण संघर्षामुळे ऊर्जा क्षेत्रावर परिणाम झाला असून ब्रेंट क्रूडच्या किमती वाढून सुमारे $112.6 प्रति बॅरलवर पोहोचल्या. कतारमधील महत्त्वाच्या LNG प्रकल्पाला या संघर्षात मोठे नुकसान झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे वाढलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमती आणि अमेरिकन फेडकडून आलेल्या कडक भूमिकेमुळे बाजारावर दबाव निर्माण झाला आणि बाजार कोसळला. .Gold Rate Today: सोनं आणखी स्वस्त! आठवड्यात 6 हजारांची घसरण; आजचा 1 तोळ्याचा भाव किती? .बाजारातील व्यवहार आजच्या बाजारात HDFCBANK, KOTAKBANK, LT, MARUTI, AXISBANK, M&M, ADANIPORTS, BAJFINANCE, आणि INDIGO या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. तर सर्व सेक्टर्समध्ये घसरण दिसून आली. यात Nifty Realty, Auto, Bank, Financial Services आणि Consumer Durables या प्रमुख सेक्टर्समध्ये प्रत्येकी 2% पेक्षा जास्त घसरण नोंदवली गेली..HDFC बँकेला मोठा धक्का HDFC Bank च्या शेअर्समध्ये आज मोठी घसरण पाहायला मिळाली असून ते सुमारे 8% घसरले. बँकेचे चेअरमन अतनू चक्रवर्ती यांनी अलीकडील काही व्यवहारांबाबत नैतिक कारणे देत पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर ही घसरण झाली. बँकेने मात्र कोणताही अंतर्गत वाद किंवा सत्तासंघर्ष नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, केकी मिस्त्री यांची अंतरिम चेअरमन म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. .Multibagger Stock: एका आठवड्यात शेअर 24% वाढला! 1 रूपयाच्या या शेअरने 5 वर्षात 1 लाखाचे 10 लाख केले.IPO बाजारआज GSP Crop Science चा IPO सबस्क्राइब करण्याचा शेवटचा दिवस आहे. आतापर्यंत तो 1.64 पट सबस्क्राइब झाला आहे. IPO लिस्टिंग 24 मार्चला होऊ शकते. Novus Loyalty चा 60.15 कोटी रुपयांचा IPO दुसऱ्या दिवशी सबस्क्रिप्शनसाठी खुला आहे.