Stock Market Today: भारतीय शेअर बाजारात भूकंप! बाजार उघडताच सेंसेक्स 1,600 अंकांनी कोसळला; कोणते शेअर्स घसरले?

Indian Share Market: देशभरात होळीच्या सुट्टीनंतर आज पुन्हा उघडलेल्या भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात मोठ्या घसरणीने झाली. अमेरिका-इस्राइल विरुद्ध इराण तणावामुळे जागतिक बाजारात विक्रीचा दबाव वाढला असून त्याचा परिणाम भारतीय बाजारावरही दिसून आला. मागच्या दोन सत्रात गुंतवणूकदारांचे सुमारे ₹11 लाख कोटींचे नुकसान झाले असून आजही बाजाराची सुरुवात लाल रंगात झाल्याने बाजारात विक्रीचा काळ दिसून येत आहे. .सकाळी सुमारे 9:20 वाजता निफ्टी 50 निर्देशांक 517 अंकांनी घसरून 24,344 वर व्यवहार करत होता. तर BSE सेन्सेक्स निर्देशांक तर तब्बल 1,700 अंकांनी म्हणजेच 2.17 टक्क्यांनी घसरून 78,596 वर आला होता..कोणते शेअर्स टॉप लूसर्स सकाळच्या व्यवहारात सेन्सेक्स वर Infosys, BEL आणि HCLTECH वगळता सर्व कामपण्यांचे शेअर्स लाल रंगात व्यवहार करत होते. BAJAJFINSV, M&M, INDIGO, ADANIPORTS, TATASTEEL आणि LT चे शेअर्स सर्वाधिक तोट्यात होते.तर निफ्टीवर Larsen & Toubro, Tata Steel, आणि Shriram Finance ही टॉप लूसर्स ठरले. .परदेशी गुंतवणूकदारांची भारतीय बाजाराकडे पाठमार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FPI) भारतीय शेअर बाजारातून मोठ्या प्रमाणात पैसे काढले आहेत. सोमवारी 2 मार्चला FPI गुंतवणूकदारांनी सुमारे ₹6,832 कोटी काढून घेतले. गेल्या चार महिन्यांतील ही सर्वात मोठी एका दिवसात पैसे काढण्याची नोंद आहे..दरम्यान, फेब्रुवारी महिन्यात मात्र चित्र वेगळे होते. त्या वेळी FPI नी भारतीय शेअर्समध्ये सुमारे ₹19,782 कोटी गुंतवले होते. ही गुंतवणूक मागील 17 महिन्यांतील सर्वाधिक मासिक गुंतवणूक होती. मात्र मार्चच्या सुरुवातीलाच झालेल्या मोठ्या विक्रीमुळे गुंतवणूकदारांच्या भूमिकेत अचानक बदल झाल्याचे दिसून येत आहे. याला अमेरिका-इराण युद्ध सर्वात मोठे कारण मानले जात आहे.