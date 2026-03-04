Share Market

Stock Market Today: भारतीय शेअर बाजारात भूकंप! बाजार उघडताच सेंसेक्स 1,600 अंकांनी कोसळला; कोणते शेअर्स घसरले?

Sensex and Nifty Today: मध्यपूर्वेतील अमेरिका–इराण तणावामुळे आणि तेलाच्या किमतीतील वाढ यामुळे बुधवारी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात मोठ्या घसरणीसह झाली.
Vinod Dengale
Indian Share Market: देशभरात होळीच्या सुट्टीनंतर आज पुन्हा उघडलेल्या भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात मोठ्या घसरणीने झाली. अमेरिका-इस्राइल विरुद्ध इराण तणावामुळे जागतिक बाजारात विक्रीचा दबाव वाढला असून त्याचा परिणाम भारतीय बाजारावरही दिसून आला. मागच्या दोन सत्रात गुंतवणूकदारांचे सुमारे ₹11 लाख कोटींचे नुकसान झाले असून आजही बाजाराची सुरुवात लाल रंगात झाल्याने बाजारात विक्रीचा काळ दिसून येत आहे.

