Stock Market Today : शेअर बाजार कोसळला! सेन्सेक्स तब्बल 300 अंकांनी खाली; मात्र हा IPO सुसाट; कोणते शेअर्स घसरले?

Meesho IPO : डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात सोमवारी भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह व्यवहार करताना दिसला. सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही निर्देशांक घसरले. आज सकाळी सेन्सेक्स 300 अंकांनी खाली येत 85,407 वर तर निफ्टीही 108 अंकांनी घसरून 26,078 अंकांवर व्यवहार करत होते..यामुळे बाजार घसरला मागील आठवड्यातील रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणात्मक निर्णयामुळे शेअर बाजारात तेजी बघायला मिळाली होती. मात्र, या आठवड्यात होणाऱ्या अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदर निर्णयापूर्वी गुंतवणूकदार सावध आहेत. कारण, दरकपातीची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे कुठे गुंतवणूक करावी याबाबत गुंतवणूकदार संभ्रमात आहे. .या शेअर्सवर गुंतवणूकदारांची नजर आजच्या बाजारात Eternal, Biocon, ICICI Bank, Dynamatic Technologies, Oil and Natural Gas Corporation, SPML Infra, NBCC India, HFCL, Ashoka Buildcon, MTAR Technologies, Cochin Shipyard, Delhivery, Landmark Cars, Zen Technologies, and NewGen Software Technologies हे शेअर्स मुख्यतः ट्रेड होतील. .Gold Rate Today : सोन्याच्या भाव घसरले; या कारणामुळे सोनं-चांदी स्वस्त! काय आहे तुमच्या शहरातील आजचे भाव .सकाळच्या सत्रातील टॉप गेनर्स TATA INVESTMENT CORPORATIONLATENT VIEW ANALYTICSTRANSFORMERS AND RECTIFIERS (INDIA)JSW HOLDINGSITIसकाळच्या सत्रातील टॉप लूजर्स RELIANCE POWERHONASA CONSUMERINTERGLOBE AVIATIONADITYA BIRLA REAL ESTATEDATA PATTERNS (INDIA).Bank Account Rule : RBI चा मोठा निर्णय! मिनिमम बॅलन्स ठेवण्याची गरज नाही, झिरो बॅलेन्स खात्यावरही मिळणार प्रीमियम बँकिंग सुविधा.Meesho IPO सुसाट Meesho IPO ला शुक्रवारी शेवटच्या दिवशी गुंतवणूकदारांकडून जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला. निफ्टीच्या आकडेवारीनुसार, IPO साठी एकूण 2,196.20 कोटी शेअर्सची मागणी झाली, तर उपलब्ध शेअर्स फक्त 27.79 कोटी होते. त्यामुळे IPO तब्बल 79 पट सबस्क्राइब झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.