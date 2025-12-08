Share Market

Stock Market Today : शेअर बाजार कोसळला! सेन्सेक्स तब्बल 300 अंकांनी खाली; मात्र हा IPO सुसाट; कोणते शेअर्स घसरले?

Indian Stock Market : Power Finance चा शेअर 52 आठवड्यातील नीचांक पातळीवर आला आहे. तर DGCA आणि फ्लाइट ऑपरेशनविषयी चिंता वाढल्याने इंडीगोचे शेअर्स 7% पर्यंत कोसळले.
सकाळ डिजिटल टीम
Meesho IPO : डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात सोमवारी भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह व्यवहार करताना दिसला. सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही निर्देशांक घसरले. आज सकाळी सेन्सेक्स 300 अंकांनी खाली येत 85,407 वर तर निफ्टीही 108 अंकांनी घसरून 26,078 अंकांवर व्यवहार करत होते.

