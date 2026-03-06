Stock Market Today: शेअर बाजार पुन्हा लाल रंगात! बाजार उघताच सेन्सेक्स 500 अंकांनी कोसळला; कारण काय? कोणते शेअर्स घसरले

Share Market Today: मार्च महिन्यातील पहिल्या आठवड्याच्या शेवटच्या व्यवहार दिवशी भारतीय शेअर बाजार एकदम कोसळला. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे अलीकडे जागतिक बाजारात झालेल्या घसरणीनंतर काल शेअर बाजारात जोरदार उसळी पाहायला मिळाली होती मात्र आज पुन्हा बाजारात विक्रीचा दबाव वाढल्याने गुंतवणूकदारांची सावध भूमिका यातून दिसून येत आहे. आज सकाळच्या व्यवहारात 9:20 वाजता निफ्टी निर्देशांक 166 अंकांनी घसरून 24,596 वर व्यवहार करत होता. तर BSE सेन्सेक्स निर्देशांक सुमारे 565 अंकांनी घसरून 79,450 वर व्यवहार करत होता..बाजार घसरण्याचे मुख्य कारण पश्चिम आशियातील संघर्ष तीव्र झाल्याने कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची भीती वाढली आहे. त्यामुळे क्रूड ऑइलच्या किमती वाढण्याचा धोका, महागाई पुन्हा वाढण्याची शक्यता आणि जागतिक आर्थिक वाढीबाबत चिंता वाढली आहे. या सर्व घटकांमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये सावधगिरीचे वातावरण निर्माण झाले असून बाजारातील खरेदीवर दबाव दिसून येत आहे..Maharashtra Budget: आज सादर होणार राज्याचा अर्थसंकल्प! शेतकरी कर्जमाफी आणि लाडकी बहीण योजनेवर होणार मोठा निर्णय? .बाजारातील गेनर्स आणि लूसर्स आजच्या शेअर बाजारातील सुरुवातीच्या व्यवहारात काही प्रमुख शेअर्समध्ये घसरण दिसून आली. InterGlobe Aviation, ICICI Bank, Larsen & Toubro, Maruti, Asian Paints आणि UltraTech Cement हे शेअर्स टॉप लूझर्स ठरले.दुसरीकडे, आयटी आणि काही निवडक शेअर्समध्ये खरेदी वाढल्याचे दिसले. HCLTech, Bharat Electronics (BEL), Infosys, TCS, Tech Mahindra आणि Reliance हे शेअर्स आजच्या व्यवहारात टॉप गेनर्स म्हणून समोर आले..IPO अपडेटSedemac Mechatronics कंपनीचा IPO आज सदस्यत्वासाठी शेवटच्या दिवशी खुला आहे. हा पूर्णपणे ऑफर फॉर सेल स्वरूपात आहे.Srinibas Pradhan Constructions या कंपनीचा IPO आजपासून गुंतवणूकदारांसाठी खुला होत आहे.Elfin Agro India चा आयपीओ आज दुसऱ्या दिवशी गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध आहे..Gold Rate Today: सोनं सलग चौथ्या दिवशी स्वस्त! प्रति 100 ग्रॅममागे तब्बल 95,500 रुपयांची घसरण; पाहा आजचा ताजा भाव.कच्चा तेलामुळे हे शेअर्स चर्चेत अमेरिकेने भारतीय रिफायनरींना रशियन कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी 30 दिवसांची तात्पुरती सवलत दिल्यानंतर तेल आणि वायू क्षेत्रातील काही कंपन्यांचे शेअर्स आज चर्चेत आले आहेत. यात ONGC, Oil India, IOC, BPCL आणि HPCL यांसारख्या कंपन्यांच्या शेअर्सवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष राहण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.