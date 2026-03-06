Share Market

Stock Market Today: शेअर बाजार पुन्हा लाल रंगात! बाजार उघताच सेन्सेक्स 500 अंकांनी कोसळला; कारण काय? कोणते शेअर्स घसरले

Sensex and Nifty: आज सकाळी बाजारात मुख्य निर्देशांक घसरले असले तरी व्यापक बाजाराने चांगली कामगिरी केली आहे. निफ्टी मिडकॅप निर्देशांक 0.19 टक्क्यांनी तर निफ्टी Smallcap निर्देशांक 0.46 टक्क्यांनी वाढीसह व्यवहार करत होते.
Share Market Today: मार्च महिन्यातील पहिल्या आठवड्याच्या शेवटच्या व्यवहार दिवशी भारतीय शेअर बाजार एकदम कोसळला. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे अलीकडे जागतिक बाजारात झालेल्या घसरणीनंतर काल शेअर बाजारात जोरदार उसळी पाहायला मिळाली होती मात्र आज पुन्हा बाजारात विक्रीचा दबाव वाढल्याने गुंतवणूकदारांची सावध भूमिका यातून दिसून येत आहे.

आज सकाळच्या व्यवहारात 9:20 वाजता निफ्टी निर्देशांक 166 अंकांनी घसरून 24,596 वर व्यवहार करत होता. तर BSE सेन्सेक्स निर्देशांक सुमारे 565 अंकांनी घसरून 79,450 वर व्यवहार करत होता.

