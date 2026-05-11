Stock Market Today: तेलाच्या भीतीने शेअर बाजार कोसळला! सेन्सेक्स 900 अंकांनी खाली; कोणते शेअर्स तोट्यात?

Sensex and Nifty Today: जागतिक बाजारातील नकारात्मक संकेतांचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावरही दिसून आला असून सोमवारी सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही निर्देशांक कोसळले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल देशवासियांना ऊर्जा बचतीचे आवाहन केल्यानंतर तसेच इराण-अमेरिका शांतता चर्चेबाबतची आशा मावळल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता वाढली. यामुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही निर्देशांक 1 टक्क्यांहून अधिक घसरले..सकाळच्या सत्रात बाजार उघडताच निफ्टी50 सुमारे 266 अंकांनी घसरून 23,900 च्या खाली व्यवहार करत होता, तर BSE सेन्सेक्समध्ये 900 हून अधिक अंकांची घसरण नोंदवली गेली.विस्तृत बाजारातही घसरण झाली. निफ्टी मिडकॅप100 निर्देशांक 0.61 टक्क्यांनी घसरला, तर निफ्टी स्मॉलकॅप100 निर्देशांकात 0.74 टक्क्यांची घसरण नोंदवली गेली..Gold Rate Today: 1 वर्ष सोने खरेदी टाळा! मोदींच्या आवाहनानंतर सोन्याच्या बाजारात खळबळ; जाणून घ्या आजचा भाव.सकाळचे व्यवहारसकाळच्या सत्रात Titan Company, InterGlobe Aviation, State Bank of India, Maruti Suzuki, Eternal, Mahindra & Mahindra, IndiGo आणि Titan या प्रमुख शेअर्समध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळाली.दरम्यान HCL Tech आणि Sun Pharma या शेअर्समध्ये थोडीशी वाढ दिसून आली. विशेष म्हणजे आज सर्व सेक्टोंरल निर्देशांक लाल रंगत व्यवहार करत होते. त्यामुळे बाजारात दाबावचे वातावरण दिसून आले. .तिमाही निकाल Abbott India Canara Bank, Corona Remedies, Fractal Analytics, JB Chemicals & Pharmaceuticals, JSW Energy, Nuvama Wealth Management अशा काही कंपन्यांचे तिमाही निकाल आज येणार असल्याने गुंतवणूकदारांचे लक्ष्य असणार आहे. .Pakistan News: आर्थिक संकटात पाकिस्तानचा मोठा यू-टर्न! इस्लामच्या नावाखाली 50 वर्षांपूर्वी बंद केलेली ‘ही’ गोष्ट पुन्हा सुरू.IPO बाजारSimca Advertising’s या कंपनीचा IPO आज दुसऱ्या दिवशी गुंतवणुकीसाठी खुला आहे. कंपनीला आतापर्यंत 0.65 पट प्रतिसाद मिळाला असून बाजारातून सुमारे 58 कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.