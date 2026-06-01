Stock Market Today: आठवड्याच्या सुरुवातीलाच शेअर बाजारात तेजी! सेन्सेक्स 75,000 पार, Suzlon फोकसमध्ये; पाहा महत्त्वाचे अपडेट्स

Sensex and Nifty Today: जागतिक बाजारात सकारात्मक संकेत मिळाल्यानंतर आज आठवड्याच्या सुरुवातीलाच भारतीय शेअर बाजारात तेजी पाहायला मिळाली. सकाळच्या व्यवहारात बाजारातील दोन्ही प्रमख निर्देशांक बीएसई सेन्सेक्स आणि निफ्टी-50 दोन्ही निर्देशांक वाढीसह व्यवहार करत होते..सकाळी बाजार उघडताच 9.20 वाजता निफ्टी50 निर्देशांक 100 अंकांनी वाढून 23,642 वर पोहोचला होता. तर सेन्सेक्स 290 अंकांनी वाढून 75,076 वर व्यवहार करत होता.सकाळच्या सत्रात मोठ्या कंपन्यांसोबतच व्यापक बाजारातही सकारात्मक वातावरण दिसून आले. निफ्टी मिडकॅप निर्देशांक 0.52 टक्क्यांनी तर निफ्टी स्मॉलकॅप निर्देशांक 0.68 टक्क्यांनी वाढला..कोणते शेअर्स वाढले?बाजारातील सकाळच्या सत्रात सेन्सेक्सवर IndiGo, Asian Paints, HCL Tech, TCS, Tech-M, Maruti, HDFC Bank आणि SBI या प्रमुख शेअर्समध्ये तेजी दिसून आली तर NTPC, Eternal, HindUnilver, SunPharma, ITC आणि BEL या शेअरमध्ये प्रामुख्याने घसरण दिसून आली.सकाळी क्षेत्रनिहाय पाहता निफ्टी IT आणि मीडिया क्षेत्रातील शेअर्समध्ये तेजी दिसली. तर ऑटो, FMCG हे शेअर्स तुलनेने दबावात राहिले..बाजारातील महत्त्वाचे अपडेट्सSuzlon Energyचे शेअर्स आज दिवसभर फोकसमध्ये राहतील कारण SEBI ने कंपनीविरोधात दिशाभूल करणारी आर्थिक माहिती सादर केल्याप्रकरणी Suzlon Energyला सुमारे 29 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.आज सकाळी भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत 5 पैशांनी घसरला आहे. शुक्रवारी बंद होतेवेळी 1 डॉलर = 95.00 भारतीय रूपये असे होते मात्र आज 1 डॉलर 95.05 रुपयांवर पोहचला आहे..IPO बाजारMerritronix चा IPO आजपासून सबस्क्रिप्शनसाठी खुला होणार आहे.Aureate Tradde चा IPO आज दुसऱ्या दिवशी खुला राहणार आहे.