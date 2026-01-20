Share Market

Stock Market Today : शेअर बाजाराची लाल रंगात सुरुवात! सेसेक्स 300 अंकांनी खाली; तिमाही निकालांकडे लक्ष्य, कोणते शेअर्स घसरले?

Sensex and Nifty : BSE मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांक प्रत्येकी 1% घसरले असून सर्व सेक्टोरल निर्देशांक लाल रंगात व्यवहार करत आहेत.
Vinod Dengale
Indian Stock Market Today : मंगळवारी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात किंचित कमजोरीसह झाली मात्र थोड्याच वेळात बाजार मोठ्या प्रमाणात घसरला. जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता आणि परदेशी गुंतवणूकदारांकडून सुरू असलेली शेअर्सची विक्री यामुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टीने सलग दुसऱ्या सत्रात घसरण नोंदवली.

