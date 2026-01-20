Stock Market Today : शेअर बाजाराची लाल रंगात सुरुवात! सेसेक्स 300 अंकांनी खाली; तिमाही निकालांकडे लक्ष्य, कोणते शेअर्स घसरले?

Indian Stock Market Today : मंगळवारी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात किंचित कमजोरीसह झाली मात्र थोड्याच वेळात बाजार मोठ्या प्रमाणात घसरला. जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता आणि परदेशी गुंतवणूकदारांकडून सुरू असलेली शेअर्सची विक्री यामुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टीने सलग दुसऱ्या सत्रात घसरण नोंदवली..सकाळी 10.10 वाजता, निफ्टी निर्देशांक 96 अंकांची घसरण होऊन 25,488 वर तर सेसेक्स 325 अंकांनी घसरून 82,919 अंकांवर व्यवहार करत आहे..Gold Rate Today : सोनं १०,००० रुपयांनी महागलं! चांदीची चमक कायम, सर्वसामान्यांची चिंता वाढली; पाहा आजचा भाव .हे शेअर्स फोकसमध्ये आजच्या ट्रेडिंग सत्रात तिसऱ्या तिमाहीच्या निकालांच्या पार्श्वभूमीवर ITC Hotels, Tata Capital, Ola Electric, Adani Power आणि LTI Mindtree यांसह अनेक कंपन्यांचे शेअर्स फोकसमध्ये राहण्याची शक्यता आहे..बाजारातील व्यवहार आजच्या सकाळच्या सत्रात Eternal, Bajaj Finance, Asian Paints, Jio Financial, Interglobe Aviation या शेअर्समध्ये मोटरी घसरण झाली तर Kotak Mahindra Bank, SBI, UltraTech Cement, ICICI Bank आणि Eicher Motors हे शेअर्स टॉप गेनर्स ठरले. .Silver Price in India : 3 लाखांच्या चांदीसमोर सर्व काही फिके! अवघ्या 1 वर्षात चांदी तिप्पट; तेजीमागे आहेत ही 'धक्कादायक' कारणे .लोढा डेव्हलपर्सने महाराष्ट्रात 2.5 GW क्षमतेचा डेटा सेंटर पार्क उभारण्यासाठी $11 अब्ज (सुमारे 1 ट्रिलियन) गुंतवणुक करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आज लोढा डेव्हलपर्सचे शेअर्स चर्चेत राहणार आहेत. दरम्यान, तिमाही निकालात 17% वाढ होऊनही आज टाटा कॅपिटलचे शेअर्स घसरले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.