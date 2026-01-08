Stock Market Today : शेअर बाजार सलग चौथ्या दिवशी 'लाल'! सेन्सेक्स 150 अंकांनी खाली; Tata Steel तेजीत; या IPO ची जोरदार चर्चा

Indian Stock Market Today : गुरुवारी सलग चौथ्या दिवशी भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह उघडला अमेरिकन टॅरिफबाबतची गुंतवणूकदारांना असलेली चिंता आणि परदेशी गुंतवणूकदारांकडून शेअर्सची विक्री करून बाजारातील पैसा काढण्याला प्राधान्य दिल्याने बाजारात घसरण कायम आहे. मात्र, काही कंपन्यांच्या कमाईत वाढ होण्याच्या अपेक्षांमुळे बाजारात थोडाफार आशावाद दिसून येत आहे. .सकाळी 9.45 वाजता निफ्टी 47 अंकांनी खाली येत 26,094 अंकांवर तर सेन्सेक्स 114 अंकांनी घसरून 84,846 वर व्यवहार करत होता. .सकाळच्या सत्रात बाजारातील BEL, ETERNAL, TATA STEEL, HOLTECH, INDIGO, ADANI PORTS आणि TITAN या शेअर्समध्ये वाढ झाली . तर SUNPHARMA, ASIANPAINT, KOTAKBANK, TCS, ULTRACEMCO आणि RELIANCE या शेअर्समध्ये घसरण दिसून आली. .Post Office Scheme : १ लाख गुंतवा अन् ४५ हजार व्याज मिळवा! २०२६ मधील पोस्ट ऑफिसची मालामाल करणार FD योजना, Money Saving नक्की वाचा.Tata Steel चे शेअर्स चर्चेतवित्तीय वर्ष 2026 च्या तिसऱ्या तिमाहीत आतापर्यंतची सर्वोत्तम तिमाही उत्पादन नोंदवल्यानंतर आजच्या बाजारात Tata Steel शेअर्स फोकस मध्ये राहणार आहेत. कंपनीने Q3 मध्ये 6.34 मिलियन टन कच्च्या पोलादाचे उत्पादन केले आहे. हे उत्पादन मागील तिमाहीच्या तुलनेत तब्बल 12% जास्त असल्याने Tata Steel च्या शेअर्सकडे बाजाराचे लक्ष वेधले गेले आहे..IPO Updates : उघडण्याआधीच IPO चर्चेत! ग्रे मार्केटमध्ये तब्बल 70% पर्यंत प्रीमियम; 9 जानेवारीला ‘हा’ IPO होणार खुला.भारत कोकिंग कोलचा IPO चर्चेत भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) चा आयपीओ 9 जानेवारी रोजी खुला होणार आहे. या आयपीओच्या माध्यमातून कंपनी 1,071 कोटी रुपये उभारणार आहे. या आयपीओचा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) जवळपास 70% असल्याने बाजारात या IPO जोरदार चर्चा आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.