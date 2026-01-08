Share Market

Stock Market Today : शेअर बाजार सलग चौथ्या दिवशी 'लाल'! सेन्सेक्स 150 अंकांनी खाली; Tata Steel तेजीत; या IPO ची जोरदार चर्चा

Sensex and Nifty : क्षेत्रनिहाय पाहता, कॅपिटल गुड्स आणि रियल्टी वगळता इतर सर्व निर्देशांक लाल रंगात व्यवहार करत आहेत. मेटल निर्देशांकात 1% घसरण दिसून येत आहे.
Sensex slips 150 points for fourth straight session; Tata Steel shines, IPO in focus

Vinod Dengale
Updated on

Indian Stock Market Today : गुरुवारी सलग चौथ्या दिवशी भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह उघडला अमेरिकन टॅरिफबाबतची गुंतवणूकदारांना असलेली चिंता आणि परदेशी गुंतवणूकदारांकडून शेअर्सची विक्री करून बाजारातील पैसा काढण्याला प्राधान्य दिल्याने बाजारात घसरण कायम आहे. मात्र, काही कंपन्यांच्या कमाईत वाढ होण्याच्या अपेक्षांमुळे बाजारात थोडाफार आशावाद दिसून येत आहे.

