Stock Market Today: मार्चच्या पहिल्याच दिवशी सेन्सेक्स 1,000 अंकांनी खाली! अमेरिका-इराण युद्धाचा फटका; कोणते शेअर्स दबावात?

US-Iran War Impact on Share Market : अमेरिका-इस्राइल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे सोमवारी मार्च महिन्याच्या पहिल्याच व्यापार दिवशी शेअर बाजाराची सुरुवात मोठ्या घसरणीने झाली आहे. अमेरिकेने इराणवर केलेल्या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाल्याच्या वृत्तांमुळे जागतिक बाजारात अनिश्चितता वाढली आणि गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले परिणामी शेअर बाजार कोसळला. .आज बाजाराच्या सुरुवातील प्रमुख निर्देशांकातील निफ्टी निर्देशांक सुमारे 284 अंकांनी घसरून 24,891 वर व्यवहार करत होता. तर सेन्सेक्स देखील 992 अंकांनी घसरून 80,294 वर व्यवहार करत होता.दरम्यान, व्यापक बाजारातही कमजोर पाहायला मिळाली. मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्समध्ये विक्रीचा दबाव दिसून आला असून मिडकॅप निर्देशांक सुमारे 1.36 टक्क्यांनी, तर स्मॉलकॅप निर्देशांक 1.86 टक्क्यांनी घसरले होते..आणखी दबाव वाढण्याची शक्यताविश्लेषकांच्या मते, या संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढण्याची शक्यता असून भारतासारख्या मोठ्या तेल आयातदार देशावर त्याचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळेच गुंतवणूकदारांनी सुरक्षित पर्यायांकडे वळण्याची शक्यता असून शेअर बाजारावर दबाव दिसून येऊ शकतो.या पार्श्वभूमीवर, पश्चिम आशियातील संघर्ष तीव्र होत राहिल्यास भारतीय बाजारात अस्थिरता कायम राहण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे..कोणते शेअर्स वाढले आणि कोणते दबावात?आज सकाळच्या व्यवहारात Interglobe Aviation, L&T, Maruti Suzuki, Asian Paints, TMPV हे टॉप लूसर्स ठरले तर ONGC, Bharat Electronics आणि Hindalco या शेअर्समध्ये वाढ दिसून आली. क्षेत्रनिहाय पाहता, रिअल्टी क्षेत्रात सर्वाधिक घसरण झाली असून निर्देशांक 2 टक्क्यांहून अधिक घसरला आहे. त्यानंतर मीडिया क्षेत्रातही मोठी घसरण झाली. विशेष म्हणजे आज सकाळी फक्त मेटल क्षेत्र निर्देशांक हिरव्या रंगात व्यवहार करत होता. .विक्रीचा दबाव जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर बाजारात सध्या 'रिस्क-ऑफ' वातावरण दिसत असून बहुतांश क्षेत्रांमध्ये विक्रीचा दबाव वाढला आहे. सायक्लिकल क्षेत्रातील शेअर्स, बँकिंग, रिअल्टी शेअर्स कमकुवत दिसत आहेत, ज्यात गुंतवणूकदारांची सावध भूमिका दिसत आहे. याउलट, मेटल क्षेत्रातील शेअर्स काही प्रमाणात स्थिर दिसत असून ते सध्या अपवाद ठरत आहेत. दरम्यान, अनिश्चिततेच्या काळात सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या डिफेन्सिव्ह शेअर्समध्येही अपेक्षित प्रमाणात गुंतवणूक येताना दिसत नाही, त्यामुळे बाजारातील दबाव कायम असल्याचे संकेत मिळत आहेत.