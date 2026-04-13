Share Market

Stock Market Today: शेअर बाजार कोसळला! सेन्सेक्स 1,500 अंकांनी खाली; कारण काय? कोणत्या शेअर्सला फटका?

Share Market Today: अमेरिका-इराण युद्ध थांबले असले तरी चर्चेला यश न मिळाल्यामुळे महागाई वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आज भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण बघायला मिळाली आहे.
Stock Market Crash: Sensex Plunges 1500 Points! What Triggered the Fall?

Stock Market Crash: Sensex Plunges 1500 Points! What Triggered the Fall?

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Sensex and Nifty 50 Today: आज नवीन आठवड्याच्या सुरुवातीलाच भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात लाल रंगात झाली. मागच्या आठवड्यात युद्ध थांबल्यानंतर बाजारात चांगली तेजी दिसून आली. मात्र आज सकाळीच निफ्टी आणि सेन्सेक्स हे दोन्ही निर्देशांक कोसळले.

अमेरिका-इराण यांच्यातील चर्चेला यश न मिळाल्यानंतर युद्ध अधिक काळ सुरू राहण्याची भीती वाढली आहे. त्यातच अमेरिकन नौदल इराणी बंदरांमधून होणाऱ्या जहाजवाहतुकीवर निर्बंध आणण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. यामुळे तेलाच्या किंमती अचानक वाढल्या आणि त्याचा परिणाम होऊन बाजार कोसळला.

Loading content, please wait...
Share Market
Stock Market
BSE Sensex
Stock Market Analysis
NSE Nifty
Stock Market Opening
Share Price

Related Stories

No stories found.