Stock Market Today: शेअर बाजार कोसळला! सेन्सेक्स 1,500 अंकांनी खाली; कारण काय? कोणत्या शेअर्सला फटका?

Sensex and Nifty 50 Today: आज नवीन आठवड्याच्या सुरुवातीलाच भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात लाल रंगात झाली. मागच्या आठवड्यात युद्ध थांबल्यानंतर बाजारात चांगली तेजी दिसून आली. मात्र आज सकाळीच निफ्टी आणि सेन्सेक्स हे दोन्ही निर्देशांक कोसळले. अमेरिका-इराण यांच्यातील चर्चेला यश न मिळाल्यानंतर युद्ध अधिक काळ सुरू राहण्याची भीती वाढली आहे. त्यातच अमेरिकन नौदल इराणी बंदरांमधून होणाऱ्या जहाजवाहतुकीवर निर्बंध आणण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. यामुळे तेलाच्या किंमती अचानक वाढल्या आणि त्याचा परिणाम होऊन बाजार कोसळला. .सकाळी 9:16 वाजता निफ्टी 50 सुमारे 468 अंकांनी घसरून 23,576 वर व्यवहार करत होता, तर BSE सेन्सेक्स 1,591अंकांनी खाली येत 75,987 वर ट्रेड करत होता.विस्तृत बाजारातही आज दबाव दिसून आला. निफ्टी Midcap 100 सुमारे 2.28% नी खाली आला, तर निफ्टी Smallcap सुमारे 2.60% नी घसरला..सेन्सेक्सवर IndiGo, Asian Paints, Bajaj Finance, Maruti Suzuki आणि Bajaj Finserv हे शेअर्स टॉप गेनर्स ठरले तर निफ्टीवर Bajaj Finance, Asian Paints, Eicher Motors, Interglobe Aviation आणि Shriram Finance हे शेअर्स मोठ्या प्रमाणात घसरले. दरम्यान Coal India, ONGC आणि Sun Pharma हे शेअर्स किंचित वाढीसह व्यवहार करत होते. .सर्व सेक्टर लाल रंगात सेक्टोरल निर्देशांकांमध्ये निफ्टी PSU Bank आणि निफ्टी Realty हे 3% पेक्षा जास्त घसरले. तर ऑटो, निफ्टी बँक, निफ्टी Financial Services, मीडिया, निफ्टी Consumer Durables आणि Oil & Gas हे सर्व निर्देशांक 2% पेक्षा अधिक घसरले..इतर बाजारातील स्थिती आशिया-पॅसिफिक बाजारांमध्येही घसरण दिसून आली. जपानचा Nikkei 225 सुमारे 0.71% नी खाली होता, तर दक्षिण कोरियाचा Kospi 0.75% नी घसरला.अमेरिकन बाजारात S&P 500 आणि Dow Jones Industrial Average काही प्रमाणात घसरले.