Stock Market Today : शेअर बाजार ‘लाल’ रंगात बंद; सेन्सेक्स 350 अंकांनी घसरला, Reliance ला मोठा झटका; पण ‘हे’ शेअर्स तेजीत

Indian Stock Market Closing : मंगळवारी सलग दुसऱ्या सत्रात भारतीय शेअर बाजार लाल रंगात बंद झाला. दिवसभराच्या व्यवहारानंतर निफ्टी निर्देशांक 72 अंकांनी घसरून 26,179 वर बंद झाला. तर सेन्सेक्स 376 अंकांनी घसरून 85,063 वर बंद झाला. दरम्यान, बँक निफ्टी 74 अंकांनी वाढून 60,118 वर बंद झाला..विस्तृत बाजारात मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांकांवर हलका दबाव दिसून आला. मिडकॅप निर्देशांकात 0.04% इतकी किरकोळ घसरण झाली, तर स्मॉलकॅप निर्देशांक 0.16% नी खाली आला. एकूणच बघता आज बाजारात गुंतवणूकदारांची भूमिका सावध दिसली. .कोणत्या क्षेत्रात दबाव आज ऑइल अँड गॅस क्षेत्रात सर्वाधिक कमजोरी पाहायला मिळाली. Reliance च्या शेअर 4.3% ने घसरले, त्यामुळे संपूर्ण क्षेत्रावर दबाव वाढला. याशिवाय Mahanagar Gas मध्ये 3.7%, HPCL मध्ये 2% आणि BPCL मध्येही सुमारे 2% घसरण झाली. कच्च्या तेलाच्या किमतींतील चढ-उतार आणि नफा वसुलीचा परिणाम यामुळे आज हे शेअर्स घसरले. .या शेअर्समध्ये तेजी Apollo Hospitals शेअरमध्ये 3.5% वाढICICI Bank 2.8% वाढ HDFC Life मध्ये 2.5% वाढ IEX शेअरमध्ये 9% वाढ Emmvee Photovoltaic मध्ये 8.3% वाढ KSH International मध्ये 3.2% वाढ.बाजारावर दबाव येण्याची कारणे काय?FIIs कडून विक्री वाढल्याने बाजारावर दबावदेशांतर्गत गुंतवणूकदारांची कमी खरेदी गुंतवणूकदारांकडून नफा वसुलीReliance कंपनीच्या नकारात्मक बातम्यांमुळे शेअरमध्ये मोठी घसरण होऊन बाजारावर ताणTrent शेअरमध्ये 8% घसरण झाल्याने निफ्टीवर अतिरिक्त दबाव.