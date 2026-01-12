Share Market

Stock Market Today : जागतिक अस्थिरतेमुळे शेअर बाजार कोसळला! सेन्सेक्स 500 अंकांनी खाली; सोनं मात्र तेजीत; कोणत्या शेअर्सला फटका?

Sensex and Nifty : सेन्सेक्स आणि निफ्टीतील विक्रीचा दबाव वाढला असून सलग सहा दिवसांत बाजारात जवळपास 17 लाख कोटींचे नुकसान झाले आहे. देशांतर्गत आणि जागतिक पातळीवरील नव्या अनिश्चिततेमुळे सध्या गुंतवणूकदार संभ्रमात आहेत.
Indian Markets Slide on Global Volatility; Gold Shines as Safe Haven

Indian Markets Slide on Global Volatility; Gold Shines as Safe Haven

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Indian Share Market Today : सोमवारी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात मोठ्या घसरणीसह झाली. अमेरिका–भारत व्यापार कराराबाबत वाढती अनिश्चितता, इराणमधील अस्तिरता, आणि अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणावर अद्याप स्पष्टता नसल्यामुळे गुंतवणूकदार संभ्रमात आहेत. यामुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टी उघडताच कोसळले.

Loading content, please wait...
Share Market
Stock Market
Market Volatility and Investments
Stock Market Analysis
Dmart
Indian Stock Market Today
Stock Market Opening

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com