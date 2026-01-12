Stock Market Today : जागतिक अस्थिरतेमुळे शेअर बाजार कोसळला! सेन्सेक्स 500 अंकांनी खाली; सोनं मात्र तेजीत; कोणत्या शेअर्सला फटका?

Indian Share Market Today : सोमवारी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात मोठ्या घसरणीसह झाली. अमेरिका–भारत व्यापार कराराबाबत वाढती अनिश्चितता, इराणमधील अस्तिरता, आणि अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणावर अद्याप स्पष्टता नसल्यामुळे गुंतवणूकदार संभ्रमात आहेत. यामुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टी उघडताच कोसळले. .सकाळी बाजार उघडताच सेन्सेक्स तब्बल 500 अंकांनी कोसळला. मात्र त्यानंतर थोडासा सावरला. 10.10 मिनिटांनी सेन्सेक्स 370 अंकांच्या घसरणीसह 83,206 वर तर निफ्टी 95 अंकांच्या घसरणीसह 25,589 अंकांवर व्यवहार करत होते. .Gold Rate Today : सोनं-चांदी सुसाट! सोनं अचानक महागलं, चांदी 10,000 रुपयांनी चमकली; मात्र मकर संक्रांतीला सोनं स्वस्त होणार?.सकाळचे व्यवहार ITO, M&M, ASIAN PAINT, SUN PHARMA, SBIN आणि TRENT या शेअरमध्ये किंचित वाढ दिसून आली तर BAJAJFINSY, INFY, INDIGO, ETERNAL आणि BEL शेअर्समध्ये आज मोठी घसरण बघायला मिळाली. .आजच्या बाजारात या शेअर्सवर नजरSignature Global India, Phoenix Mills, Ashiana Housing, Embassy Development, Avenue Supermarts, Indian Renewable Energy Development Agency, Lemon Tree Hotels, Lloyds Engineering Works, Shriram Finance, ICICI Lombard General Insurance Company, आणि Vedanta हे शेअर्स त्यांचे तिमाही निकाल आणि बाजारातील घडामोडींमुळे चर्चेत राहतील..Budget 2026 : करदात्यांसाठी खुशखबर! येणाऱ्या बजेटमध्ये ‘या’ ५ गोष्टींमध्ये मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता; तुम्हाला नेमका काय फायदा?.D-Mart शेअर्स तेजीत डीमार्टची पालक कंपनी Avenue Supermarts ने आर्थिक वर्ष 2026 च्या तिसऱ्या तिमाहीत नफ्यात 18.3% वाढ नोंदवल्यानंतर कंपनीच्या शेअर्समध्ये 3% वाढ झाल्याने तेजी पाहायला मिळाली. या काळात कंपनीचा महसूलही 13.3% ने वाढला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.