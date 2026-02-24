Stock Market Today: शेअर बाजाराची लाल रंगात सुरुवात! सेन्सेक्स 500 अंकांनी कोसळला; कोणते शेअर्स घसरले?

Indian Share Market Today: आज भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात लाल रंगात झाली. बाजाराच्या सुरुवातीला सुमारे 242 अंकांनी घसरून 83,053 वर उघडलेला सेन्सेक्स नंतर आणखी 535 अंकांनी घसरून खाली येत 82,760 पातळीवर व्यवहार करत होता. तर निफ्टी निर्देशांक 150 अंकांनी घसरून 25,560 वर व्यवहार करत होता..बाजारातील सकाळाचे व्यवहार बाजार उघडल्यानंतर सेन्सेक्समधील शेअर्समध्ये Infosys, HCL Technologies आणि Eternal हे प्रत्येकी सुमारे 3 टक्क्यांपर्यंत घसरले. तसेच TCS, Tech Mahindra, Bharti Airtel, Bajaj Finance, Bharat Electronics आणि Trent यांच्याही शेअर्समध्ये 1 ते 3 टक्क्यांची घसरण झाली.तर दुसरीकडे Power Grid आणि Tata Steel या शेअर्समध्ये किरकोळ वाढ दिसून आली..Free Government Scheme: मोफत लाभ घ्या सरकारकडून! या 7 सरकारी योजनांचा फायदा तुम्ही घेताय का? अनेकांना तर याची माहितीच नाही....FII आणि DII कालच्या दिवसभरातील परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FII) 23 फेब्रुवारी रोजी एकूण 3,550.66 कोटींच्या शेअर्सची खरेदी केली. तर देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DII) 1,417.12 कोटींच्या शेअर्सची विक्री केली..RBI on Gold: भारताने सोनं-चांदीच्या दरवाढीची चिंता करावी का? RBI गव्हर्नरांचे मोठे संकेत; खरेदीआधी एकदा वाचा .आजचे IPO अपडेटआज IPO बाजारात मेनबोर्ड विभागात - PNGS Reva Diamond Jewellery चा IPO सदस्यतेसाठी खुला होत आहे.Clean Max Enviro Energy Solutions आणि Shree Ram Twistex यांच्या IPO चा दूसरा दिवस आहे.Gaudium IVF & Women Health IPO चा आज शेवटचा दिवस आहे. तर SME विभागात - Accord Transformer & Switchgear, Mobilise App Lab आणि Kiaasa Retail यांच्या IPO चा दूसरा दिवस आहे.Manilam Industries India चा IPO आज बंद होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.