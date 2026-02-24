Share Market

Stock Market Today: शेअर बाजाराची लाल रंगात सुरुवात! सेन्सेक्स 500 अंकांनी कोसळला; कोणते शेअर्स घसरले?

Sensex and Nifty: कालच्या वाढीनंतर आज भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. विस्तृत बाजारात BSE मिडकॅप निर्देशांक 0.5 टक्क्यांनी घसरला, तर BSE Smallcap निर्देशांकात 0.6 टक्क्यांची घसरण झाली.
Vinod Dengale
Indian Share Market Today: आज भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात लाल रंगात झाली. बाजाराच्या सुरुवातीला सुमारे 242 अंकांनी घसरून 83,053 वर उघडलेला सेन्सेक्स नंतर आणखी 535 अंकांनी घसरून खाली येत 82,760 पातळीवर व्यवहार करत होता. तर निफ्टी निर्देशांक 150 अंकांनी घसरून 25,560 वर व्यवहार करत होता.

