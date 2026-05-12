Stock Market Today: सलग दुसऱ्या दिवशी शेअर बाजार घसरला! सेन्सेक्स 600 अंकांनी कोसळला; IT सेक्टरला धक्का; मात्र हे शेअर्स वाढले

Sensex and Nifty Today: आज सलग दुसऱ्या दिवशी भारतीय शेअर बाजार लाल रंगात व्यवहार करताना दिसला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पश्चिम आशियातील परिस्थितीबाबतच्या वक्तव्यानंतर शेअर बाजारातील घसरण आणखी वाढली. त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता वाढली आणि निफ्टी व सेन्सेक्स हे दोन्ही निर्देशांक दबावाखाली व्यवहार करताना दिसले. .सकाळी बाजार उघडल्यानंतर काही वेळातच निफ्टी 50 सुमारे 170 अंकांनी घसरून 23,644 च्या आसपास व्यवहार करत होता, तर सेन्सेक्समध्ये जवळपास 670 अंकांची घसरण होऊन तो 75,366 च्या पातळीवर व्यवहार करत होता. या सोबतच निफ्टी मिडकॅप आणि निफ्टी स्मॉलकॅप निर्देशांक अनुक्रमे सुमारे 1.03% आणि 1.34% नी घसरले. .Gold Rate Today: मोदींच्या आवाहनाचा मोठा परिणाम? सोन्याचे भाव घसरले; आजचे नवे दर पाहा.टॉप लूसर्स JSW EnergyMetropolis Healthcare Jyothy Labs EFC (I) LtdUPL Ltdटॉप गेनर्सTeamLease ServicesOil India GE Power IndiaFuture Lifestyle Fashions Oil And Natural Gas Corporation.IT सेक्टर लालबाजारात क्षेत्रनिहाय पाहिल्यास IT क्षेत्रातील शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण झाली. आज IT मधील सर्व स्टॉक लाल रंगात व्यवहार करत होते. त्याचबरोबर रिअल्टी आणि मीडिया क्षेत्रांनीही कमजोर कामगिरी केली. दुसरीकडे, मेटल आणि ऑइल अँड गॅस क्षेत्रातील शेअर्समध्ये तुलनेने चांगली वाढ दिसून आली..तिमाही निकालआज Bharat Petroleum Corporation, Clean Max Enviro Energy Solutions, Dr Reddys Laboratories, INOX India, Max Financial Services, Industrial Stove Kraft, Tata Power Company, Torrent Power, V Guard Industries अशा मोठ्या कंपन्यांचे तिमाही निकाल असल्याने गुंतवणूकदारांची यावर नजर असेल .Petrol-Diesel Rate: मोदींच्या इंधन बचतीच्या आवाहनानंतर पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर किती?.IPO बाजारआज Goldline Pharmaceutical's चा IPO आजपासून खुला झाला आहे. तसेच RFBL Flexi Pack चा IPO देखील आजपासून खुला झाला आहे.Simca Advertising चा IPO आज शेवटच्या दिवशी खुला राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.