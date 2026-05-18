Stock Market Today: शेअर बाजार कोसळला! सेन्सेक्स 850 अंकांनी घसरला; वाढते तेलदर आणि रुपयाच्या घसरणीने बाजार हादरला

Sensex and Nifty Today: पश्चिम आशियात मागील 3 महिन्यांपासून सुरू असलेल्या अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावाचा थेट परिणाम आज सकाळी भारतीय शेअर बाजारावर दिसून आला. तणावामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्याने सोमवारी बाजारात मोठी घसरण झाली..बाजारात उघडताच काही मिनिटांतच सेन्सेक्स 855 अंकांनी घसरून 74,382 वर पोहोचला. तर निफ्टी 50 निर्देशांकही 258 अंकांनी घसरून 23,382 वर व्यवहार व्यवहार करत आहे. यासोबतच विस्तृत बाजारातही निफ्टी मिडकॅप निर्देशांक 1.04 टक्के आणि निफ्टी स्मॉलकॅप निर्देशांक 1.15 टक्क्यांनी खाली आले..Petrol-Diesel Hike: आता फक्त 3 रुपये... पुढे किती महागणार पेट्रोल-डिझेल? धक्कादायक अहवाल समोर!.सकाळचे व्यवहारसकाळच्या सत्रात Maruti Suzuki India, Titan Company, Bajaj Finance , HDFC Bank, InterGlobe Aviation, Mahindra & Mahindra, SBI, Hindustan Unilever, Power Grid Corporation, Tata Steel, and Titan Company या मोठ्या कंपन्यांच्या शेअर्स ला धक्का बसला. तर Infosys, Tech Mahindra आणि Tata Consultancy Services या शेअर्समध्ये काहीशी वाढ दिसून आल्याने बाजाराला आधार मिळाला. .सेक्टरनिहाय पाहता IT निर्देशांक वगळता इतर सर्व निर्देशांक लाल रंगात व्यवहार करत होते. यात रिअल्टीमध्ये सर्वाधिक घसरण पाहायला मिळाली. याशिवाय ऑटो, बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, FMGC, मीडिया, मेटल, पीएसयू बँक आणि कन्झ्युमर ड्युरेबल्स क्षेत्रातील शेअर्सवरही मोठा दबाव दिसून आला..Petrol-Diesel Impact: पेट्रोल-डिझेल महागलं… आता होम लोन आणि EMI वरही बसणार मोठा फटका!.तेल आणि रूपयाचा दबाव आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूडच्या दरात 1.78 टक्क्यांची वाढ होऊन दर प्रति बॅरल 111.13 डॉलरवर पोहचले. या वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमतीमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता वाढली आहे. त्यामुळे बाजारावर दबाव वाढला सोबतच रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत घसरण कायम असल्याने बाजारावर जास्तीचा दबाव वाढला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.