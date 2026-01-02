Stock Market Today : नवीन वर्षात शेअर बाजारात तेजी! सेन्सेक्स 350 अंकांनी वाढला; TVS Motors चर्चेत; कोणते शेअर्स वाढले?

Indian Stock Market Today : वर्षाच्या दुसऱ्या दिवशी शुक्रवारी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात जोरदार वाढीसह झाली. तिमाही निकालापूर्वी अनेक कंपन्यांकडून येणाऱ्या अपडेट्सकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असल्याने बाजारात सावध भूमिका दिसून आली. सकाळी 10.40 वाजता सेन्सेक्स 330 अंकांनी वाढून 85,518 वर तर निफ्टी निर्देशांक 105 अंकांनी वाढून 26,251अंकांवर व्यवहार करत होता. .सध्या बाजाराचा व्यवहार बघता सेन्सेक्स आणि निफ्टी या आठवड्यात थोड्या वाढीसह बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. मात्र, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून सुरू असलेल्या विक्रीमुळे जोखीम घेण्याची गुंतवणूकदारांची तयारी जास्त नसल्याने ही वाढ मर्यादित राहणार आहे. .Gold Rate Today : नववर्षात सोनं-चांदी चमकली! चांदी ४ हजारांनी महाग; काय आहे तुमच्या शहरातील आजचे भाव? .टॉप गेनर्स JBM AUTOOLECTRA GREENTECHOLA ELECTRIC MOBILITYDEVYANI INTERNATIONALVODAFONE IDEA.New IPO : IPO अलर्ट! गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधी! वर्षातील अखेरचा IPO आजपासून सुरू; जाणून घ्या प्राइस रेंज, GMP आणि डिटेल्स.टॉप लूझर्स ITCSAPPHIRE FOODS INDIAADITYA BIRLA SUN LIFE AMCGODFREY PHILLIPS INDIAHYUNDAI MOTOR INDIA.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.