Stock Market Today : सोन्याचे भाव घसरले पण शेअर बाजारात मोठी तेजी! सेन्सेक्सची तब्बल 800 अंकांची उसळी; कोणते शेअर्स वाढले?

Indian Stock Market Today : मागच्या सलग तीन दिवसांत बाजारातील मोठ्या घसरणीने गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास डळमळीत केला होता मात्र आज बाजाराने जोरदार पुनरागमन करत घसरणीची मालिका थांबवली..सकाळच्या व्यवहारात बीएसई सेन्सेक्स 821 अंकांनी उसळला, तर निफ्टी निर्देशांक देखील 25,400 अंकांवर गेला आहे. त्यामुळे बाजारात बजेटपूर्वी सकारात्मक वातावरण दिसून येत आहे. त्यासोबतच BSE मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांकही सकाळी प्रत्येकी 1.6% वाढले आहेत..सकाळचे व्यवहार शेअर बाजारातील सकाळच्या सत्रात Eternal, Dr Reddy's Labs, Tata Motors Passenger Vehicles, Asian Paints, आणि Adani Enterprises हे शेअर्स टॉप गेनर्स ठरले. तर Nestle, UltraTech Cement, Max Healthcare, आणि NTPC हे शेअर्स टॉप लूझर्स ठरले. .भारत सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहणार - RBIरिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या जानेवारी बुलेटिननुसार, भारतीय अर्थव्यवस्थेची सध्याची स्थिती आशादायक असल्याचे संकेत मिळत असल्याचे समजल्यानंतर आज बाजारात गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साह दिसून आला. .Eternal चे शेअर्स 7% वाढले डिसेंबर तिमाहीत कंपनीने भक्कम नफावाढ नोंदवल्यानंतर आणि काल सीईओ बदल जाहीर केल्यानंतर, आज बीएसईवर Eternal चे शेअर्स 7.4% वाढून दिवसाच्या उच्चांकावर म्हणजेच 304 रुपयांवर पोहोचले.