Stock Market Today: अमेरिका-इराणचा इफेक्ट! सेन्सेक्स 818 अंकांनी उसळला; कोणते शेअर्स वाढले?

Sensex and Nifty Today: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील चर्चेबाबत सकारात्मक संकेत मिळाल्यानंतर त्याचा भारतीय शेअर बाजारावर सकारात्मक परिणाम दिसून आला. आज आठवड्याच्या पहिल्या व्यवहारदिवशी सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये जोरदार तेजी पाहायला मिळाली..सकाळी 9.30 वाजेपर्यंत निफ्टी 50 निर्देशांक 249 अंकांनी वाढून 23,974 वर पोहोचला होता. तर सेन्सेक्समध्ये 818 अंकांनी उसळून 76,233 वर व्यवहार करत होता.दरम्यान या तेजीचा परिणाम व्यापक बाजारातही दिसून आला. सकाळी निफ्टी मिडकॅप निर्देशांकात सुमारे 0.73 टक्के वाढ झाली, तर स्मॉलकॅप निर्देशांक 1 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढला..सकाळच्या सत्रातील व्यवहार आज सकाळी Mahindra & Mahindra, HDFC Bank, Larsen & Toubro, Bajaj Finserv, Bajaj Finance आणि IndiGo हे शेअर्स टॉप गेनर्स ठरले. तर सेन्सेक्स वर TCS आणि Sunpharma यांच्या शेअर्समध्ये घसरण दिसून आली. क्षेत्रनिहाय पाहता ऑटो क्षेत्रातील शेअर्समध्ये सर्वाधिक तेजी दिसून आली. याशिवाय PSU बँक, बँकिंग आणि फायनान्शियल सर्व्हिसेस क्षेत्रानेही चांगली कामगिरी केली. मात र सकाळीच IT सेक्टर दबावाखाली दिसून आले..कच्च्या तेलाचे दर घसरलेआंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्येही मोठी घसरण झाली. ब्रेंट क्रूडचे दर जवळपास 5 टक्क्यांनी घसरले असून ते प्रति बॅरल 99 डॉलरच्या खाली आले आहेत. गुंतवणूकदारांना होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणाव कमी होण्याची अपेक्षा असल्याने बाजारात सकारात्मक वातावरण तयार झाले आहे. त्यामुळे अमेरिका-इराण संघर्ष निवळला तर येत्या आठवड्यात बाजारात सकारात्मक वातावरण दिसून येऊ शकते. .तिमाही निकाल आज Suzlon Energy, Rail Vikas Nigam Limited, NBCC (India), Pine Labs आणि Hitachi Energy India या मोठ्या कंपन्यांचे टीमहि निकाल जाहीर होणार असल्याने या शेअरकडे बाजाराची नजर असणार आहे..IPO बाजारYaashvi Jewellers चा IPO आज गुंतवणुकीसाठी खुला झाला असून कंपनी सुमारे 43.88 कोटी रुपये उभारणार आहे.दरम्यान Bio Medica Laboratories, Autofurnish आणि Q-Line Biotech यांच्या IPO चा आज शेवटचा दिवस आहे.