Stock Market Today: प. बंगाल निकालांचा बाजारावर परिणाम! सेन्सेक्स 900 अंकांनी उसळला; कोणते शेअर्स तेजीत?

Sensex and Nifty Today: देशातील पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ आणि आसाम राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल तसेच आशियाई बाजारातील सकारात्मक संकेत व कच्च्या तेलाच्या किंमतीतील नरमाईमुळे आठवड्याच्या सुरुवातीलाच भारतीय शेअर बाजारात मजबूत तेजी पाहायला मिळाली. सोमवारी सकाळच्या व्यवहारात सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही निर्देशांकांनी दमदार वाढ नोंदवली..सकाळच्या व्यवहारात सेन्सेक्स 621 अंकांनी वाढून 77,534 वर पोहोचला, तर निफ्टी50 निर्देशांक 164 अंकांच्या वाढीसह 24,162 वर व्यवहार करत होता.यासोबतच विस्तृत बाजारातदेखील निफ्टी मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांक अनुक्रमे 0.73 टक्के आणि 0.89 टक्क्यांनी वाढले..Multibagger Stock: लखपतींचे करोडपती बनवणारा स्टॉक! फक्त ₹1 लाखाचे झाले तब्बल ₹1.30 कोटी.सकाळचे व्यवहारAdani Ports, Bajaj Auto, Maruti Suzuki India, HUL, L&T, SIS, Aster DM Healthcare, Sundram Fasteners, Future Lifestyle Fashions, GACM Technologies आणि M&M हे शेअर्स टॉप गेनर्स ठरले. दरम्यान, HCLTECH, ITC, BEL, ETERNAL, TCS आणि KOTAKBANK हे टॉप लूसर्स ठरले.क्षेत्रनिहाय पाहता निफ्टी ऑटो, रिअल्टी आणि मेटल निर्देशांकात सर्वाधिक वाढ झाली, तर बाकी शेअर्सही हिरव्या रंगात वयवाहर करत होते. केवळ IT क्षेत्रात घसरण दिसून आली..तिमाही निकालविधानसभा निकालांसोबतच आज Aditya Birla Capital, Ambuja Cements, Ather Energy, Bharat Heavy Electricals, Godrej Properties, Jindal Stainless, Manappuram Finance, NACL Industries, Tata Chemicals, Tata Technologies या प्रमुख कंपन्यांचे तिमाही निकाल आज जाहीर होणार असल्याने फोकसमध्ये राहणार आहेत. .Ideaforge Technology 17.4% वाढला Ideaforge Technology च्या शेअर्समध्ये सोमवारी जोरदार तेजी पाहायला मिळाली. कंपनीने मार्च तिमाहीत दमदार नफा जाहीर केल्यानंतर शेअरमध्ये तब्बल 17.4 टक्क्यांची उसळी आली. BSE वर हा शेअर इंट्राडे व्यवहारात ₹715 पर्यंत पोहोचला..PAN Rule: आता या कामांसाठी PAN कार्ड बंधनकारक! Form 60 बंद, Form 97 लागू; जाणून घ्या पॅनचे नवे नियम .IPO बाजारBagmane Prime Office IPO आज गुंतवणूकदारांसाठी खुला झाला आहे. कंपनी तब्बल ₹3,405 बाजारातून उभारणार आहे.OnEMI Technology Solutions चा IPO दुसऱ्या दिवशी खुला आहे. पहिल्या दिवशी या IPO ला 0.25 पट प्रतिसाद मिळाला होता.Value 360 Communications IPO चा आज शेवटचा दिवस आहे.दरम्यान Recode Studios IPO आजपासून गुंतवणुकीसाठी खुले झाले आहेत.