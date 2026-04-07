Stock Market Today: शेअर बाजार पुन्हा घसरला! RBIच्या निर्णयाआधी गुंतवणूकदार सावध; युद्धाच्या काळातही Godrej शेअर तेजीत

Sensex and Nifty Today: आज सलग दुसऱ्या दिवशी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात लाल रंगत झाली. पश्चिम आशियात सुरू असलेले अमेरिका-इराण युद्धाबाबत अनिश्चितता आणि उद्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मौद्रिक धोरण समितीच्या बैठकीचा निर्णय जाहीर होणार असल्याने बाजारात गुंतवणूकदारांकडून सावध भूमिका दिसली. परिणामी सकाळीच बाजार उघडल्यानंतर निफ्टी आणि सेन्सेक्समध्ये घसरण पाहायला मिळाली. .सकाळी 9.28 वाजता सेन्सेक्स 300 अंकांनी खाली येत 73,804 अंकांवर तर निफती 50 निर्देशांक 150 अंकांनी खाली येत 22,818 वर व्यवहार करत होते. सोबतच क्षेत्रनिहाय निर्देशांकांमध्ये सुरुवातीच्या व्यवहारात मोठी घसरण दिसून आली. विशेषतः निफ्टी ऑटो निर्देशांक 2% पेक्षा अधिक खाली आला तर निफ्टी PSU बँक निर्देशांकातही सुमारे 1.9% घसरण झाली. दुसरीकडे, निफ्टी मेटल निर्देशांकात मात्र 0.7% वाढ झाली. .बाजारातील व्यवहार निफ्टीवर सकाळी Tata Consumer, Interglobe Aviation, Eternal, Eicher Motors, Max Healthcare तर सेन्सेक्सवर Jubilant Foodworks, Bank of India, Zydus Wellness, Bharat Forge आणि Hero MotoCorp हे शेअर्स टॉप लूसर्स होते. दरम्यान, निफ्टीवर Hindalco आणि Wipro तर सेन्सेक्सवर BAJFINANCE, TECH M, SUNPHARMA, HCLTECH आणि TCS हे शेअर्स टॉप गेनर्स होते. .महत्त्वाचे अपडेट NSEवर सुमारे 1,105 शेअर्समध्ये घसरण झाली, तर 1,398 शेअर्समध्ये वाढ झाली आणि 82 शेअर्समध्ये कोणताही बदल झाला नाही.Godrej Consumer Products च्या शेअर्समध्ये सुमारे 3% वाढ झाली आहे, कारण कंपनीने चौथ्या तिमाहीत मोठ्या प्रमाणात विक्रीत वाढ नोंदविली. ब्रेंट क्रूडच्या किमती 0.5 टक्क्यांची वाढ होऊन प्रति बॅरल $110.32 वर पोहोचली. .IPO बाजारEmiact Technologies चा IPO आता शेवटच्या टप्प्यात असून 8 एप्रिलला बंद होईल. आतापर्यंत या IPO ला 0.96 पट प्रतिसाद मिळाला आहे.Safety Controls and Devices या कंपनीच्या IPO सबस्क्रिप्शन करण्यासाठीचा आज शेवटचा दिवस आहे. या इश्यूला आतापर्यंत 0.33 पट सबस्क्रिप्शन मिळाले आहे.