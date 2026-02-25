Stock Market Today: शेअर बाजार हिरव्या रंगात बंद! सकाळच्या तेजीला दुपारी ब्रेक; कारण काय? कोणते शेअर्स वाढले?

भारतीय शेअर बाजारातील प्रमुख निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टी यांनी बुधवारी सकाळच्या सत्रात चांगली वाढ नोंदवली होती. मात्र दिवसभरात ही वाढ मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आणि बाजार शेवटी किरकोळ वाढीसह शेअर बाजार हिरव्या रंगात बंद झाला. मोठ्या शेअर्समध्ये घसरण झाल्यामुळे बाजारावर दबाव आला आणि गुंतवणूकदारांनी सावध भूमिका घेतल्याने बाजारातील तेजी कमी झाली. .आज शेअर बाजारात दिवसअखेर सेन्सेक्स सुमारे 50 अंकांनी वाढून 82,276 वर बंद झाला. सकाळच्या सत्रात आयटी शेअर्समध्ये जोरदार खरेदीमुळे सेन्सेक्स 82,958 या दिवसातील उच्चांकी पातळीवर पोहोचला होता, मात्र नंतर सुमारे 682 अंकांची घसरण झाली.त्याचप्रमाणे निफ्टी 50 निर्देशांकही 58 अंकांनी वाढून 25,482 वर बंद झाला. दिवसातील उच्चांकी पातळीवरून निफ्टीमध्ये 170 अंकांची घसरण झाली..Gold Rate Today: सलग 7 व्या दिवशी सोनं महागलं! सर्वसामान्यांची चिंता वाढली; पाहा आजचा ताजा भाव .कोणत्या सेक्टरमध्ये तेजी? आजच्या तेजीमध्ये मेटल शेअर्स आघाडीवर होते. निफ्टी मेटल निर्देशांकात सुमारे 2.7% वाढ झाली. तर निफ्टी IT निर्देशांकही 1.57% वाढीसह बंद झाला. याशिवाय ऑटो आणि फार्मा क्षेत्रातही चांगली खरेदी दिसून आली आणि हे दोन्ही निर्देशांक सुमारे 1.85% वाढले. दरम्यान, FMCG, PSU बँक, रिअल्टी तसेच ऑईल अँड गॅस क्षेत्रातील निर्देशांक घसरणीसह लाल निशाणावर बंद झाले..टॉप गेनर्स आणि लूसर्स Jindal Saw Ltd. (6.30%), Aki India Ltd. (6.23%), Graphite India Ltd. (5.76%), TVS Holdings Ltd.(5.59%) आणि National Aluminium Company Ltd. (5.22%) हे आजचे टॉप गेनर्स ठरले. तर, Welspun Living Ltd, Davangere Sugar Company, Firstsource Solutions, EFC आणि SKF India हे टॉप लूसर्स ठरले. .Post Office Scheme: या सरकारी योजनेत पैसे दुप्पट! FD पेक्षा कशी वेगळी? कोण करू शकतो गुंतवणूक? जाणून घ्या सर्व माहिती .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.