Stock Market Today: शेअर बाजार हिरव्या रंगात बंद! सकाळच्या तेजीला दुपारी ब्रेक; कारण काय? कोणते शेअर्स वाढले?

Sensex and Nifty Today : दिवसाच्या सुरुवातीला तेजी असणारा भारतीय शेअर बाजार मात्र दिवसाच्या अखेर किरकोळ वाढीसह बंद झाला. मोठ्या शेअर्समध्ये घसरण झाल्यामुळे बाजारावर दबाव आला.
Vinod Dengale
Updated on

भारतीय शेअर बाजारातील प्रमुख निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टी यांनी बुधवारी सकाळच्या सत्रात चांगली वाढ नोंदवली होती. मात्र दिवसभरात ही वाढ मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आणि बाजार शेवटी किरकोळ वाढीसह शेअर बाजार हिरव्या रंगात बंद झाला. मोठ्या शेअर्समध्ये घसरण झाल्यामुळे बाजारावर दबाव आला आणि गुंतवणूकदारांनी सावध भूमिका घेतल्याने बाजारातील तेजी कमी झाली.

