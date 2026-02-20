Share Market

Stock Market Today: आठवड्याच्या शेवटी शेअर बाजार तेजीत बंद; सकाळच्या घसरणीनंतर जोरदार यु-टर्न, कोणते शेअर्स वाढले?

Sensex and Nifty Today: आठवड्याच्या शेवटच्या सत्रात भारतीय शेअर बाजार दिवासभरातील चढ-उतार करत शेवटी सकारात्मकता दाखवत हिरवाय रंगात बंद झाला. त्यामुळे पुढच्या आठवड्यासाठी गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साह दिसून येत आहे.
Stock Market Today: Sensex and Nifty End Higher After Volatile Session

Stock Market Today: Sensex and Nifty End Higher After Volatile Session

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Share Market Update: भारतीय शेअर बाजारातील प्रमुख निर्देशांकांनी दिवसभरातील चढ-उतारानंतर आठवड्याच्या शेवटी हिरव्या रंगात बंद झाला. सकाळी बाजाराच्या सुरुवातीला आयटी शेअर्समध्ये घसरण झाली त्यामुळे बाजारात अस्थिरता दिसून आली मात्र इतर क्षेत्रांतील खरेदीमुळे बाजाराला आधार मिळाला.

Loading content, please wait...
Share Market
Stock Market
Stock Market Analysis
Indian Stock Market Today
NSE Nifty
Stock Market Closing

Related Stories

No stories found.