Stock Market Today: आठवड्याच्या शेवटी शेअर बाजार तेजीत बंद; सकाळच्या घसरणीनंतर जोरदार यु-टर्न, कोणते शेअर्स वाढले?

Share Market Update: भारतीय शेअर बाजारातील प्रमुख निर्देशांकांनी दिवसभरातील चढ-उतारानंतर आठवड्याच्या शेवटी हिरव्या रंगात बंद झाला. सकाळी बाजाराच्या सुरुवातीला आयटी शेअर्समध्ये घसरण झाली त्यामुळे बाजारात अस्थिरता दिसून आली मात्र इतर क्षेत्रांतील खरेदीमुळे बाजाराला आधार मिळाला..दिवसाअखेर निफ्टी निर्देशांक 116 अंकांनी वाढून 25,571 वर तर सेन्सेक्स निर्देशांक 316 अंकांनी वाढत 82,814 वर बंद झाला. आजच्या व्यवहारात BSE वर सूचीबद्ध कंपन्यांचे एकूण मार्केट कॅप सुमारे 1.74 लाख कोटी रुपयांनी वाढले..दिवसभरातील टॉप गेनर्स GE Power India Ltd. (5.68%)ABB India Ltd. (5.08%)Thermax Ltd. (4.79%)Bajaj Consumer Care Ltd. (4.72%)KEI Industries Ltd. (4.63%)यासोबतच NTPC, LT, HINDUNILVR, POWERGRID, TATASTEEL आणि KOTAKBANK या प्रमुख शेअर्समध्येही वाढ झाली. .दिवसभरातील टॉप लूझर्स Firstsource Solutions Ltd. (-5.03%)Aditya Birla Real Estate Ltd. (-3.34%)Lemon Tree Hotels Ltd. (-3.29%)Kaveri Seed Company Ltd. (-3.17%)Persistent Systems Ltd. (-3.08%).