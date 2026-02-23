Share Market

Stock Market Today: शेअर बाजार तेजीत बंद! मात्र IDFC First Bank आणि TCS ला मोठा धक्का; कोणते शेअर्स तेजीत?

Sensex and Nifty: आज भारतीय शेअर बाजार चांगल्या वाढीसह बंद झाला. मात्र वाढ झाली असली तरी विस्तृत बाजारात मिश्र कल दिसून आला. निफ्टी मिडकॅप निर्देशांक 0.43 टक्क्यांनी घसरला, तर एनएसई स्मॉलकॅप निर्देशांक 0.29 टक्क्यांनी वाढला.
Stock Market Today: Sensex, Nifty End Higher; IDFC First Bank and TCS Decline

Vinod Dengale
Updated on

Indian Share Market Today: भारतीय शेअर बाजारातील प्रमुख निर्देशांकांनी सलग दुसऱ्या सत्रात वाढ नोंदवली. पीएसयू बँक आणि हेल्थकेअर क्षेत्रातील शेअर्समध्ये झालेल्या तेजीमुळे आज बाजाराला आधार मिळाला. तसेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या परस्पर टॅरिफ धोरणाला अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर जागतिक बाजारातूनही सकारात्मक संकेत मिळाले आणि देशांतर्गत बाजाराला पाठबळ मिळाले.

