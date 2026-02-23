Stock Market Today: शेअर बाजार तेजीत बंद! मात्र IDFC First Bank आणि TCS ला मोठा धक्का; कोणते शेअर्स तेजीत?

Indian Share Market Today: भारतीय शेअर बाजारातील प्रमुख निर्देशांकांनी सलग दुसऱ्या सत्रात वाढ नोंदवली. पीएसयू बँक आणि हेल्थकेअर क्षेत्रातील शेअर्समध्ये झालेल्या तेजीमुळे आज बाजाराला आधार मिळाला. तसेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या परस्पर टॅरिफ धोरणाला अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर जागतिक बाजारातूनही सकारात्मक संकेत मिळाले आणि देशांतर्गत बाजाराला पाठबळ मिळाले..दिवसभरातील व्यवहारानंतर निफ्टी निर्देशांक 141 अंकांनी वाढून 25,713 वर बंद झाला, तर सेन्सेक्स 480 अंकांनी वाढून 83,294 वर बंद झाला. सेक्टरनिहाय पाहता, पीएसयू बँक आणि मिडस्मॉल हेल्थकेअर क्षेत्रातील निर्देशांकांनी सर्वाधिक वाढ नोंदवली. तर दुसरीकडे आयटी क्षेत्रात सर्वाधिक घसरण झाली. .Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठी वाढ! चांदीही 3 लाखांवर; गुंतवणूकदार खुश, मात्र सर्वसामान्यांची चिंता वाढली; पाहा आजचा भाव .टॉप गेनर्स अँड लूजर्सSterlite Technologies Ltd, SKF India Ltd, CIE Automotive India Ltd आणि Metropolis Healthcare Ltd हे प्रमुख शेअर्स टॉप गेनर्स ठरले तर टॉप लूझर्स मध्ये -IDFC First Bank Ltd (-16.09%)UPL Ltd (-14.27%)Godfrey Phillips India Ltd. (-11.37%)Au Small Finance Bank Ltd. (-5.18%).हे शेअर्स 52 आठवड्यांच्या उच्चांकावर GE Vernova T&D India Ltd.Bajaj Consumer Care Ltd.Indian BankCCL Products India Ltd.Bharat Forge Ltd..Free Government Scheme: मोफत लाभ घ्या सरकारकडून! या 7 सरकारी योजनांचा फायदा तुम्ही घेताय का? अनेकांना तर याची माहितीच नाही....TCS शेअर 14% घसरला Tata Consultancy Services (TCS) च्या शेअरमध्ये फेब्रुवारी महिन्यात आतापर्यंत सुमारे 14 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. AI मुळे आयटी क्षेत्रावर होणारा संभाव्य परिणाम आणि अमेरिकेतील उच्च व्याजदर याबाबतच्या चिंतेमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये सावध भूमिका दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.