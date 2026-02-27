Stock Market Today: दोन दिवसांच्या तेजीला ब्रेक! शेअर बाजारात मोठी घसरण; IT शेअर्सचं काय? Vishal Mega Mart शेअर्स फोकसमध्ये

Share Market Update: फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या व्यवहार दिवशी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात मोठ्या घसरणीसह झाली आणि मागच्या दोन दिवसांच्या तेजीला ब्रेक लागला. मिश्र जागतिक संकेतांच्या पार्श्वभूमीवर शेअर बाजारात हा दबाव दिसून आला..BSE सेन्सेक्स सुमारे 30 अंकांनी घसरून उघडल्यानंतर जवळपास 250 अंकांनी घसरत 82,150 च्या पातळीवर व्यवहार करत होता. तर निफ्टी निर्देशांक 91 अंकांनी घसरून 25,403 वर ट्रेड करत होता..March Bank Holiday : मार्चमध्ये तब्बल 12 दिवस बँका बंद! तुमच्या शहरात कधी राहणार सुट्टी; पाहा संपूर्ण यादी .IT सेक्टरमध्ये तेजी कायम आज सकाळच्या सत्रात सेन्सेक्समधील शेअर्समध्ये IT क्षेत्रात खरेदी दिसून आली. Infosys आणि Tech Mahindra सुमारे 2% वाढले. तसेच TCS आणि HCL Technologies प्रत्येकी सुमारे 1% वाढले.तर दुसरीकडे, Kotak Mahindra Bank, Bharti Airte, Coromandel International, L&T Finance , Navin Fluorine International, Thermax Ltd, Bandhan Bank Ltd. आणि Hindustan Unilever हे शेअर्स सुरुवातीच्या व्यवहारात घसरले..IPO अपडेटआज भारतीय शेअर बाजारातील IPO मार्केटमध्ये -Gaudium IVF & Women Health IPO चे शेअर्स आज लिस्ट होणार आहेत.Omnitech Engineering IPO चा Apply करण्यासाठीचा आज शेवटचा दिवस आहे.PNGS Reva Diamond Jewellery IPO च्या शेअर्सचे अलॉटमेंट आज जाहीर होण्याची शक्यता आहे..Provident Fund: PF धारकांसाठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! 31 लाख खातेधारकांना काही न करता मिळणार 11,000 कोटी; जाणून घ्या कधी? .Vishal Mega Mart शेअर घसरला आजच्या व्यवहारात Vishal Mega Mart शेअरमध्ये तब्बल 6.50 टक्क्यांची घसरण झाली. मीडिया रेपॉर्ट्सनुसार प्रमोटरकडून ब्लॉक डीलद्वारे 6.5% हिस्सा विक्रीची शक्यता असल्याने आज शेअर बाजारात मोठ्या प्रमाणात शेअर्सची विक्री दिसून आली आणि दबाव वाढला. .देशांतर्गत गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक नीचांकी पातळीवरफेब्रुवारी 2026 महिन्यात देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची (DII) इक्विटीमधील गुंतवणूक 10 महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आली आहे. एप्रिल 2025 नंतर प्रथमच DII फ्लो इतक्या कमी पातळीवर नोंदवले गेले.गेल्या 18 महिन्यांचा विचार करता तुलनेने कमी परतावा आणि सोने-चांदीसारख्या मौल्यवान धातूंमध्ये वाढती आकर्षण यामुळे पारंपरिक इक्विटी गुंतवणुकीकडे कमी आकर्षित होताना दिसतं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.