Stock Market Today: दोन दिवसांच्या तेजीला ब्रेक! शेअर बाजारात मोठी घसरण; IT शेअर्सचं काय? Vishal Mega Mart शेअर्स फोकसमध्ये

Sensex and Nifty Today: फेब्रुवारी महिन्याचा शेवट भारतीय शेअर बाजारात मोठ्या घासरणीने झाला. मात्र असे असतानाही आज सलग तिसऱ्या दिवशी IT शेअर्समध्ये मोठी वाढ दिसून आली.
Vinod Dengale
Updated on

Share Market Update: फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या व्यवहार दिवशी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात मोठ्या घसरणीसह झाली आणि मागच्या दोन दिवसांच्या तेजीला ब्रेक लागला. मिश्र जागतिक संकेतांच्या पार्श्वभूमीवर शेअर बाजारात हा दबाव दिसून आला.

