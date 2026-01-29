Share Market

Stock Market Today : बजेटआधी शेअर बाजारात मोठी घसरण! सेन्सेक्स 500 अंकांनी खाली, कोणते शेअर्स घसरले?

Sensex and Nifty : विस्तृत बाजारात निफ्टी मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांक सकाळी सपाट पातळीवर आहेत. सेक्टरनिहाय पाहता IT, मीडिया, फार्मा, FMCG, ऑटो आणि कंझ्युमर ड्युरेबल्स 0.5-1% नी खाली आहेत.
Stock Market Today: Major Drop Ahead of Budget – Sensex Falls 500 Points

Vinod Dengale
Updated on

Indian Share Market Today : आज गुरुवारी भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण दिसून आली. येत्या आठवड्यात सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदारांनी सावध भूमिका घेतल्याने सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये ही घसरण झाली आहे. युरोपियन युनियनसोबत झालेल्या व्यापार करारामुळे निर्माण झालेल्या सकारात्मकतेमुळे सलग दोन दिवसांची तेजी पाहायला मिळाल्यानंतर ही घसरण झाली.

