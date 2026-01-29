Stock Market Today : बजेटआधी शेअर बाजारात मोठी घसरण! सेन्सेक्स 500 अंकांनी खाली, कोणते शेअर्स घसरले?

Indian Share Market Today : आज गुरुवारी भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण दिसून आली. येत्या आठवड्यात सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदारांनी सावध भूमिका घेतल्याने सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये ही घसरण झाली आहे. युरोपियन युनियनसोबत झालेल्या व्यापार करारामुळे निर्माण झालेल्या सकारात्मकतेमुळे सलग दोन दिवसांची तेजी पाहायला मिळाल्यानंतर ही घसरण झाली..सकाळी 10:00 वाजता, निफ्टी निर्देशांक 160 अंकांनी 25,182 वर व्यवहार करत होता तर सेन्सेक्स तब्बल564 अंकांनी खाली येत 81,780 वर व्यवहार करत होता. .Gold Rate Today : सोनं-चांदीचा नवा उच्चांक! सोनं 12 हजारांनी महागलं तर चांदीने केला 4 लाखांचा टप्पा पार; जाणून घ्या आजचा भाव .टॉप लूझर्स आजच्या बाजरात Maruti Suzuki, Asian Paints, SBI Life Insurance, Interglobe Aviation, आणि M&M हे शेअर्स टॉप लूझर्स ठरले तर L&T, Hindalco Industries, Tata Steel, NTPC, ONGC या शेअर्समध्ये वाढ दिसून आली..बाजारातील विविध घडामोडींमुळे आजच्या व्यवहारात ITC, Vedanta, Paytm, Swiggy, Akzo Nobel, Larsen & Toubro, Lodha Developers, NSDL, LT Foods, आणि Tata Motors या शेअर्सवर गुंतवणूकदारांचे विशेष लक्ष राहण्याची शक्यता आहे..US Fed Rate : अमेरिकन फेड रिझर्व्हने व्याजदर ‘जैसे थे’ ठेवले! भारतीय शेअर बाजार आणि सोन्यावर काय परिणाम होणार? .अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने प्रमुख व्याजदरात कोणताही बदल न करता 3.5% ते 3.75% या पातळीवरच कायम ठेवले असून, हा निर्णय बाजाराच्या अपेक्षेनुसारच आहे. जागतिक बाजारातील संमिश्र आर्थिक संकेत आणि वाढत्या राजकीय दबावाच्या पार्श्वभूमीवर फेडरल रिझर्व्हने सावध भूमिका घेतल्याचे यातून दिसून येते. मात्र याचा फारसा परिणाम बाजारावर झाला नसल्याचे तज्ञांचे मत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.