Stock Market Today: शेअर बाजार लाल रंगात बंद! मोठी घसरण झाली तरी हे स्टॉक मात्र वाढले

Share Market Today: जागतिक बाजारात अमेरिका-इराण युद्धामुळे तेलाच्या किमतींमध्ये मोठे चढ-उतार होत असल्याने गुंतवणूकदारांच्या भावना अस्थिर झाल्या. त्याचा परिणाम आज भारतीय शेअर बाजारात दिसला. दिवसभराच्या व्यवहारानंतर दोन्ही प्रमुख निर्देशांक शेवटी लाल रंगात बंद झाले. .निफ्टी निर्देशांक 227 अंकांनी घसरून 23,639 वर बंद झाला. तर सेन्सेक्स तब्बल 1.08 टक्क्यांनी म्हणजेच 829 अंकांनी घसरून 76,034 वर स्थिरावला. तर आजच्या विस्तृत बाजारातही दबाव दिसून आला. BSE मिडकॅप 0.4 टक्क्यांनी घसरला, तर BSE smallcap 0.7 टक्क्यांनी खाली येऊन बंद झाला .बाजारातील व्यवहार आजच्या घसरणीत Mahindra & Mahindra, Eicher Motors, Bajaj Finance, UltraTech Cement,आणि Maruti Suzuki India हे शेअर्स मोठ्या प्रमाणात घसरले. तर Coal India, Jio Financial, Adani Enterprises, NTPC, आणि Power Grid Corp हे शेअर्स टॉप गेनर्स ठरले. .क्षेत्रनिहाय व्यवहार पाहता बहुतांश निर्देशांकांमध्ये घसरण दिसून आली. Nifty Auto निर्देशांक 3 टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरला. त्याचप्रमाणे Nifty FMCG सुमारे 1.7 टक्क्यांनी खाली आला, तर Nifty Private Bank निर्देशांकात 1.6 टक्क्यांची घट झाली. गॅस पुरवठ्यावर निर्बंध आणि संभाव्य टंचाईमुळे वाहन उद्योगाच्या भविष्याबाबत चिंता वाढल्याने या सेक्टरमध्ये घसरण झाली. मात्र आजच्या सत्रात Nifty Power निर्देशांक सुमारे 2.5 टक्क्यांनी वाढला, तर Nifty Energy 2 टक्क्यांनी वर गेला. याशिवाय Nifty Oil & Gas, Nifty Metal आणि Nifty Capital Goods या निर्देशांकांमध्ये प्रत्येकी सुमारे 0.5 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली..दरम्यान, भारताचे परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी इराणच्या मंत्र्यांशी जहाजांच्या सुरक्षिततेबाबत आणि भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत चर्चा केली. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैसवाल यांनी याबाबत माहिती दिली. याचदरम्यान, इराणने भारताचा झेंडा असणाऱ्या जहाजांना Strait of Hormuz मार्गे सुरक्षितपणे प्रवास करण्याची परवानगी दिल्याचेही वृत्त आहे.