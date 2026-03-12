Share Market

Stock Market Today: शेअर बाजार लाल रंगात बंद! मोठी घसरण झाली तरी हे स्टॉक मात्र वाढले

Sensex and Nifty: आज भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण पाहायला मिळाली. मध्यपूर्वेतील युद्धाच्या तणावामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आणि त्याचा परिणाम बाजारावर झाला.
Stock Market Crash Today: Sensex, Nifty Fall Sharply but These Stocks Defy the Trend

Vinod Dengale
Updated on

Share Market Today: जागतिक बाजारात अमेरिका-इराण युद्धामुळे तेलाच्या किमतींमध्ये मोठे चढ-उतार होत असल्याने गुंतवणूकदारांच्या भावना अस्थिर झाल्या. त्याचा परिणाम आज भारतीय शेअर बाजारात दिसला. दिवसभराच्या व्यवहारानंतर दोन्ही प्रमुख निर्देशांक शेवटी लाल रंगात बंद झाले.

