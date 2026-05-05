Stock Market Today: शेअर बाजारात घसरण! Mahindra-PNB शेअर्स चर्चेत; कारण काय? बाजार आणखी कोसळणार?

Sensex and Nifty 50 Today: पश्चिम आशियातील अमेरिका-इराण तणाव आणि जागतिक बाजारातील मिश्र संकेतांच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात घसरणीसह झाली. BSE सेन्सेक्स आणि NSE निफ्टी या दोन्ही प्रमुख निर्देशांकांमध्ये सुरुवातीच्या व्यवहारात दबाव दिसून आला. काल विधानसभांचे निकाल लागल्यामुळे शेअर बाजारात मोठी उसळी दिसून आली मात्र आज पुन्हा बाजारावर दबाव आला. .सकाळी 9.30 वाजता BSE सेन्सेक्स 152.22 अंकांनी घसरून 77,117.18 वर व्यवहार करत होता. तर NSE निफ्टी50 निर्देशांक 60 अंकांच्या घसरणीसह 24,052 पातळीवर व्यवहार करत होताविस्तृत बाजारात मिश्र चित्र पाहायला मिळाले. निफ्टी मिडकॅप 100 निर्देशांकात 0.12 टक्क्यांची घसरण झाली, तर निफ्टी स्मॉलकॅप 100 मध्ये 0.11 टक्क्यांची किरकोळ वाढ दिसून आली..सकाळच्या सत्रातील व्यवहारनिफ्टीवर Shriram Finance, Bajaj Finance, HDFC Bank, Maruti Suzuki, Asian Paints, तर सेन्सेक्सवर Jyothy Labs, KEI Industries, Aarti Industries, Muthoot Finance, Lux Industries हे टॉप लूसर्स ठरले. दरम्यान, ITC, M&M, Adani Ports, Bharati Airtel, TRENT आणि SUNPHARMA हे शेअर्स टॉप गेनर्स ठरले.क्षेत्रनिहाय निर्देशांकांमध्ये ऑटो, बँकिंग, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, मेटल, फार्मा, पीएसयू बँक, रिअल्टी, कन्झ्युमर ड्युरेबल्स आणि ऑइल अँड गॅस क्षेत्रातील शेअर्स दबावाखाली होते. दुसरीकडे FMCG, IT आणि मीडिया क्षेत्रातील शेअर्समध्ये तेजी दिसून आली..तिमाहीचे निकालआज Larsen & Toubro, Mahindra & Mahindra, Punjab National Bank, Hero MotoCorp, Marico आणि Coforge यांसारख्या काही मोठ्या कंपन्यांचे चौथ्या तिमाहीचे निकाल आज जाहीर होणार असल्याने त्याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष्य लागून आहे..आजचे IPOOnEMI Technology Solutions चा IPO खरेदीचा आज शेवटचा दिवस आहे. हा IPO पहिल्या दिवशी 0.63 पट प्रतिसाद मिळाला होता. कंपनी या IPO द्वारे 925.92 कोटी रुपये उभारण्याचा प्रयत्न करत आहे.Bagmane Prime Office IPO चा दुसरा दिवस असून कंपनी 3,405 कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे.तसेच Recode Studios IPO देखील आज दुसऱ्या दिवशी खुला राहणार आहे..बाजार आजून घसरेल? होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरात अमेरिका आणि इराण यांच्यात पुन्हा संघर्ष वाढल्याने जागतिक बाजारात चिंता वाढली आहे. महिनाभरापूर्वी झालेल्या युद्धविरामानंतरही दोन्ही देशांकडून हल्ले सुरू असल्याने भू-राजकीय तणाव अधिक काळ कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे जागतिक आर्थिक वाढीवर परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे बाजारात आणखी घसरण दिसण्याची शक्यता असल्याचे तज्ञ सांगतात.