Stock market Today : शेअर बाजार लाल रंगात बंद! बाजारात 2.6 लाख कोटींचे नुकसान; Reliance चे शेअर कोसळले; कोणते शेअर्स तोट्यात?

Indian stock Market Today : आज सकाळी थोडीशी उसळी घेतल्यानंतर भारतीय शेअर बाजार पुन्हा घसरला आणि दिवसाअखेरीस लाल रंगात बंद झाला. दिवसभरातील चढउतारांमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये अस्वस्थता वाढली. बाजारातील जोरदार विक्रीमुळे आज सुमारे 2.6 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. .दिवसभराच्या व्यवहारानंतर सेन्सेक्स 250 अंकांनी घसरून 83,627 वर तर निफ्टी निर्देशांक 58 अंकांनी खाली येत 25,732 अंकांवर बंद झाला. क्षेत्रनिहाय पाहता, IT, मीडिया, PSU बँक आणि मेटल क्षेत्रातील शेअर्स तेजीत राहिले.तर FMCG, कॅपिटल गुड्स, कन्झ्युमर ड्युरेबल्स, फार्मा आणि रिअल्टी क्षेत्रात 0.3% ते 0.5% दरम्यान घसरण पाहायला मिळाली..गेनर्स आणि लूझर्स शेअर बाजारात Trent, L&T, Dr Reddy's Labs, Reliance Industries आणि Interglobe Aviation या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली तर ONGC, Tech Mahindra, Eternal, ICICI Bank, आणि Hindalco Industries हे शेअर्स वाढीसह बंद झाले..म्युच्युअल फंड गुंतवणूक वाढली डिसेंबरमध्ये म्युच्युअल फंडांनी रोख गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढवली असून, कॅश अलोकेशनमध्ये 5,900 कोटी रुपयांहून अधिक वाढ झाली आहे. त्यामुळे एकूण रोख रक्कम 2.07 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे..Reliance चे शेअर्स 2% घसरलेदिवसभरात 2% घसरल्यानंतर नवीन वर्षात आता Reliance चे शेअर्स आतापर्यंत 8% घसरले आहेत. तेलापासून टेलिकॉमपर्यंत व्यवसाय असलेली ही कंपनी शुक्रवार, 16 जानेवारी रोजी डिसेंबर तिमाहीचे आर्थिक निकाल जाहीर करणार आहे. त्यामुळे याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष्य असणार आहे.