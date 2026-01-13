Share Market

Stock market Today : शेअर बाजार लाल रंगात बंद! बाजारात 2.6 लाख कोटींचे नुकसान; Reliance चे शेअर कोसळले; कोणते शेअर्स तोट्यात?

Sensex and Nifty Closing : मंगळवारी शेअर बाजारातील व्यवहारात BSE मिडकॅप निर्देशांक 0.2% घसरला, तर स्मॉलकॅप निर्देशांक 0.5% वाढीसह बंद झाला.
Stock Market Today: Sensex, Nifty End Deep in Red; Rs 2.6 Lakh Crore Wiped Out

Vinod Dengale
Indian stock Market Today : आज सकाळी थोडीशी उसळी घेतल्यानंतर भारतीय शेअर बाजार पुन्हा घसरला आणि दिवसाअखेरीस लाल रंगात बंद झाला. दिवसभरातील चढउतारांमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये अस्वस्थता वाढली. बाजारातील जोरदार विक्रीमुळे आज सुमारे 2.6 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.

