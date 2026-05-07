Stock Market Today: शेअर बाजाराची संथ सुरुवात; ट्रम्पच्या धमकीने गुंतवणूकदार सावध

Sensex and Nifty 50 Today: जागतिक घडामोडींमुळे आज गुरुवारी शेअर बाजाराची सुरुवात चढ-उतारांसह झाली. कालच्या मोठ्या उसळीनंतरची आजची संथ सुरुवात गुंतवणूकदारांसाठी निराशाजनक आहे. .आज व्यवहाराच्या सुरुवातीला निफ्टी50 निर्देशांक 7.45 अंकांनी घसरून 24,323 वर व्यवहार करत होता. तर सेन्सेक्स 90 अंकांच्या घसरणीसह 77,868 वर होता.दुसरीकडे, व्यापक बाजारात मात्र सकारात्मक वातावरण दिसून आले. निफ्टी मिडकॅप आणि निफ्टी स्मॉलकॅप निर्देशांक अनुक्रमे 0.54 टक्के आणि 0.53 टक्क्यांनी वाढले होते..Gold Rate Today: सोन्यावर ट्रम्प इफेक्ट! एका दिवसात मोठा उलटफेर! जाणून घ्या आजचे ताजे भाव.बाजारातील व्यवहारटॉप लूसर्सGodrej Consumer ProductsBrigade EnterprisesGreaves CottonAarti Industries Oracle Financial Services Software टॉप गेनर्सM&MEternalTrentUltraTech CementBajaj FinanceTata Steel दरम्यान, क्षेत्रनिहाय निर्देशांकांमध्ये सुरुवातीच्या व्यवहारात निफ्टी ऑटो निर्देशांक सर्वाधिक तेजीत दिसला. हा निर्देशांक 0.8 टक्क्यांनी वाढला. त्यानंतर निफ्टी मेटलमध्ये जवळपास 0.5 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. मात्र, निफ्टी बँक निर्देशांकात 0.2 टक्क्यांची घसरण झाली..तिमाही निकालआजच्या दिवशीApollo Pipes, Bajaj Holdings & Investment, Bharat Forge, Biocon, Dabur India, Lupin, MRF, Sonata Software, Stylam Industries, V-Mart Retail यांसारख्या आणखी काही कंपन्यांचे तिमाही निकाल असल्याने गुंतवणूकदारांची या शेअर्सकडे नजर असेल. .तेलाचे किमतीमुळे शेअर बाजारात अस्थिरताअमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावाचा परिणाम कच्च्या तेलाच्या दरांवरही दिसून आला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणने शांतता करार मान्य न केल्यास कठोर कारवाईचा इशारा दिल्यानंतर आशियाई बाजारात ब्रेंट क्रूडच्या किमती वाढल्या. इंटरकॉन्टिनेंटल एक्स्चेंजवर मे महिन्याचा ब्रेंट क्रूड फ्युचर्स करार 0.56 टक्क्यांच्या वाढीसह प्रति बॅरल 101.84 डॉलरवर व्यवहार करत होता. त्यामुळे गुंतवणूकदार सावध भूमिका घेत आहे. .Pakistan News: आर्थिक संकटात पाकिस्तानचा मोठा यू-टर्न! इस्लामच्या नावाखाली 50 वर्षांपूर्वी बंद केलेली 'ही' गोष्ट पुन्हा सुरू.