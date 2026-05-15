Stock Market Today: इंधन दरवाढीनंतरही शेअर बाजारात तेजी! कोणते शेअर्स वाढले?

Sensex and Nifty Today: आज आठवड्याच्या शेवटच्या व्यवहार दिवशी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात हिरव्या रंगात झाली. जागतिक बाजारातून मिश्र संकेत मिळत असतानाही IT आणि ऑटो शेअर्समध्ये खरेदी वाढल्याने बाजाराला आधार मिळाला. त्यामुळे सेन्सेक्स आणि निफती दोन्ही निर्देशांक सकारात्मक व्यवहार करताना दिसले. .सकाळी 9:20 वाजता, निफ्टी 50 निर्देशांक 36 अंकांनी वाढून 23,733.35 वर व्यवहार करत होता. तर BSE सेन्सेक्स 126 अंकांनी वाढून 75,525 वर पोहोचला.दरम्यान ब्रॉडर मार्केटमध्ये मात्र मिश्र चित्र दिसले. निफ्टी मिडकॅप निर्देशांक 0.20 टक्क्यांनी, तर निफ्टी स्मॉलकॅप 0.55 टक्क्यांनी घसरला..Petrol-Diesel Rate: पेट्रोल-डिझेल महागले! काय आहे तुमच्या शहरातील आजचे दर .सकाळच्या सत्रातील व्यवहारसकाळच्या व्यवहारात TCS, Tech Mahindra, HCL Technologies, Infosys, Power Grid Corporation of India आणि Maruti Suzuki India या शेअर्समध्ये तेजी दिसून आली. तर दुसरीकडे Trent, Asian Paints, Eternal, Bharat Electronics, Reliance Industries आणि State Bank of India यांच्या शेअर्समध्ये घसरण पाहायला मिळाली.सेक्टरनिहाय पाहता, मागचे 3 दिवस लाल रंगात असणारे IT क्षेत्रातील शेअर्समध्ये आज सर्वाधिक तेजी दिसून आली. निफ्टी ऑटो आणि FMCG निर्देशांकांनीही चांगली कामगिरी केली. दुसरीकडे, मेटल सेक्टरमध्ये विक्रीचा दबाव राहिल्याने निफ्टी मेटलमध्ये सर्वाधिक घसरण झाली..पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा परिणामकेंद्र सरकारने देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये प्रत्येकी 3 रुपयांची वाढ केली आहे. गेल्या चार वर्षांतील ही पहिली मोठी इंधन दरवाढ मानली जात आहे. यामुळे वाहतूक, लॉजिस्टिक्स आणि महागाईबाबत बाजारात चिंता वाढली आहे. असे असतानाही आज शेअर बाजारात सकारात्मक वातावरण दिसून आले..अमेरिका-चीन बैठकआंतरराष्ट्रीय स्तरावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीकडे लागले आहे. बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी कालप्रमानेच तैवानच्या मुद्द्यावरून दोन्ही देशांमध्ये तणाव वाढू शकतो अशी शक्यता आहे..CNG Rate Hike: CNG चे दर वाढले!सर्वसामान्यांना मोठा झटका; जाणून घ्या नवे दर?.तिमाही निकालआज अनेक मोठ्या कंपन्या चौथ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर करणार आहेत. यामध्ये Tata Steel, Power Grid Corporation of India, NHPC, Cochin Shipyard, Devyani International, VIP Industries आणि Steel Authority of India यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता या कंपन्यांच्या निकालांवर आणि जागतिक घडामोडींवर राहील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.