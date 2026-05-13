Stock Market Today: तब्बल 4 दिवसांनी शेअर बाजार हिरवा! कोणते शेअर्स तेजीत? आज 'या' दिग्गज कंपन्यांचा तिमाही निकाल

Sensex and Nifty Today: आठवड्याच्या सुरुवातीच्या सलग दोन दिवस आणि सलग चार सत्रांतील घसरणीनंतर आज सकाळी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात हिरव्या रंगात झाली. बाजारातील प्रमुख निर्देशांक निफ्टी 50 आणि BSE सेन्सेक्स सुरुवातीच्या व्यवहारात स्थिर दिसून आले. थोडासा मजबूत झालेला रुपया आणि कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये झालेली किरकोळ घसरण यामुळे आज बाजारात गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढल्याचे तज्ञांचे मत आहे. .सकाळच्या व्यवहारात निफ्टी 50 निर्देशांक 34 अंकांच्या किरकोळ वाढीसह 23,413 वर व्यवहार करत होता, तर सेन्सेक्स 100 अंकांनी वाढून 74,664 वर पोहोचला होता.त्यासोबतच विस्तृत बाजारातही सकारात्मक वातावरण दिसून आले. निफ्टी मिडकॅप आणि निफ्टी स्मॉलकॅप निर्देशांक अनुक्रमे 0.60 टक्के आणि 0.63 टक्क्यांनी वाढले..सकाळच्या सत्रातील व्यवहारSai Silks आणि Berger Paints हे शेअर्स सुमारे 7% वाढीसह व्यवहार करत होते तर IIFL Finance, Embassy Developments, Shipping Corporation of India, Asian Paint या शेअर्समध्येही चांगलीच तेजी दिसून आली. दुसरीकडे Axis Bank, Titan Company, Infosys, Eternal आणि Power Grid Corporation of India या शेअर्समध्ये काहीशी घसरण दिसून आली. .आज मेटल, ऑइल अँड गॅस तसेच केमिकल क्षेत्रातील शेअर्समध्ये चांगली खरेदी झाली त्यामुळे हे शेअर्स वाढीसह व्यवहार करत होते. मात्र आयटी आणि मीडिया क्षेत्रातील शेअर्सवर दबाव कायम होता..तिमाही निकालआज Bharti Airtel, Cipla, DLF, Tata Motors, TVS Motor Company, Oil India आणि Power Finance Corporation यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांचे तिमाही निकाल असल्याने गुंतवणूकदारांचे या शेअर्सवर लक्ष्य असणार आहे. .दरम्यान आजच्या दिवशी IPO बाजारात Goldline Pharmaceutical आणि RFBL Flexi Pack यांच्या IPO चा आज दूसरा दिवस आहे.