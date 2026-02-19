Stock Market Today: शेअर बाजाराची हिरव्या रंगात सुरुवात! MCX आणि NSEचा सोनं-चांदीबाबत मोठा निर्णय; कोणते शेअर्स वाढले?

Indian Share Market Today: आज सकाळच्या सत्रात भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात सकारात्मक झाली. आयटी आणि धातू (मेटल) क्षेत्रातील खरेदीमुळे आज निफ्टी आणि सेन्सेक्स यांनी वाढीसह सुरुवात केली. या तेजीमुळे निर्देशांक सलग चौथ्या सत्रात नफ्यासह व्यवहार करताना दिसले.BSE चा सेन्सेक्स निर्देशांक 146 अंकांनी वाढून 83,880 पातळीवर उघडला. तर निफ्टी 50 निर्देशांक 19 अंकांनी वाढून 25,839 वर व्यवहार करत होता..आजच्या व्यवहारात Dr Reddy's Laboratories, Hindustan Unilever, Zydus Lifesciences, NCC, Pace Digitek, TVS Motor Company, Jindal Saw आणि Cochin Shipyard हे शेअर्स फोकसमध्ये राहण्याची शक्यता आहे. .19 February Holiday : 19 फेब्रुवारीला छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त बँका आणि शेअर बाजार बंद की सुरू? जाणून घ्या अधिकृत माहिती.सकाळच्या सत्रातील टॉप गेनर्स HCL TechInfosysTCSTech MTata SteelEternalMaruti SuzukiBharti AirtelSBI सकाळच्या सत्रातील टॉप लूझर्सLT ADANIPORTS TRENT ASIANPAINTINDIGO KWIL.MCX आणि NSEचा सोनं-चांदीबाबत मोठा निर्णय Multi Commodity Exchange of India (MCX) आणि National Stock Exchange of India (NSE) यांनी सोनं आणि चांदी फ्युचर्स करारांवरील अतिरिक्त मार्जिन काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा बदल 19 फेब्रुवारी म्हणजेच आजपासून लागू होणार आहे.MCX ने जाहीर केले की या महिन्याच्या सुरुवातीला लागू करण्यात आलेले सर्व गोल्ड फ्युचर्स करारांवरील अतिरिक्त 3% मार्जिन आणि सर्व सिल्व्हर फ्युचर्स करारांवरील अतिरिक्त 7% मार्जिन आता काढून टाकण्यात येणार आहे. .Gold Rate Today : तीन दिवसांत सोनं ₹6,500 तर चांदी ₹20,000 ने स्वस्त! भाव घसरले तरीही दागिने खरेदीत मंदी; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव.IPO Market Yashhtej Industries India Limited चा IPO सध्या बाजारात आहे. हा IPO ₹88.88 कोटींचा फिक्स्ड प्राइस इश्यू आहे. या IPO चे वाटप 23 फेब्रुवारी रोजी अंतिम होण्याची शक्यता आहे, तर संभाव्य लिस्टिंग तारीख 25 फेब्रुवारी निश्चित करण्यात आली आहे.दरम्यान, Marushika Technology Limited चे शेअर्स आज गुरुवारी NSE आणि BSE वर लिस्ट होणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.