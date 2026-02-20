Stock Market Today: शेअर बाजाराची लाल रंगात सुरुवात! IT सेक्टर दबावात; कोणते शेअर्स घसरले?

Share Market: काल झालेल्या मोठ्या घसरणीनंतर आज आठवड्याच्या शेवटच्या सत्रात भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात चढ-उतारांसह (चॉपी मोड) झाली. प्रमुख निर्देशांक निफ्टी आणि सेन्सेक्स किंचित घसरणीसह उघडले. .IT शेअर्स विक्रीचा दबाव कायम आजही आयटी शेअर्समधील विक्रीच्या दबावामुळे मागील सत्रातील घसरण पुढेही कायम राहिली. सुरुवातीच्या व्यवहारात निफ्टी सुमारे 25,451 च्या आसपास स्थिर होता, तर सेन्सेक्स सुमारे 82,400 च्या पातळीवर व्यवहार करत होता..निफ्टीवरील टॉप गेनर्सONGC (+1.26%)BEL (+1.13%)Coal India (+0.95%)L&T (+0.89%)Power Grid (+0.59%).निफ्टीवरील टॉप गेनर्सInfosys (-1.95%)Kwality Wall’s (-1.43%)Tech Mahindra (-1.43%)HCL Tech (-0.92%).काल गुंतवणूकदारांची मोठ्या प्रमाणात विक्री गुरुवारी भारतीय शेअर बाजार मोठ्या घसरणीसह बंद झाला. सेन्सेक्स तब्बल 1300 अंकांनी घसरला याचे मुख्य कारण म्हणजे परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FII) सुमारे ₹880 कोटींची शेअर्स विक्री केली. तर देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनीही विक्री करत सुमारे ₹596 कोटींचे शेअर्स ऑफलोड केले. त्यामुळे संपूर्ण बाजारात विक्रीचे वातावरण होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.