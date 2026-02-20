Share Market

Stock Market Today: शेअर बाजाराची लाल रंगात सुरुवात! IT सेक्टर दबावात; कोणते शेअर्स घसरले?

Sensex and Nifty Today: गुरुवारी सेन्सेक्स सुमारे1300 अंकांनी घसरल्यानंतर आज आठवड्याच्या शेवटी शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांची सावध भूमिका दिसली. IT सेक्टर आजही दबावात आहे.
Stock Market Today: Sensex and Nifty Open in Red; IT Stocks Under Pressure

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Share Market: काल झालेल्या मोठ्या घसरणीनंतर आज आठवड्याच्या शेवटच्या सत्रात भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात चढ-उतारांसह (चॉपी मोड) झाली. प्रमुख निर्देशांक निफ्टी आणि सेन्सेक्स किंचित घसरणीसह उघडले.

