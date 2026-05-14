Stock Market Today: शेअर बाजारात सलग दुसऱ्या दिवशी तेजी! मात्र या IT शेअर्सला मोठा धक्का

Sensex and Nifty Today: आज सकाळी सलग दुसऱ्या दिवशी भारतीय शेअर बाजारात आज सकारात्मक वातावरण दिसून आले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे सध्या चीनच्या दौऱ्यावर असून आज ते चीनचे राष्ट्राध्यक्षशी जिनपिंग यांच्यासोबत अनेक विषयांवर चर्चा करणार आहे. या चर्चेसाठी मोठ्या कंपन्यांचे CEO देखील बीजिंग मध्ये असल्याने गुंतवणूकदार सध्या या चर्चेकडे लक्ष्य ठेवून आहे. .सकाळच्या सत्रात निफ्टी 50 निर्देशांक 140 अंकांनी वाढून 23,555 वर व्यवहार करत होता. तर सेन्सेक्स 335 अंकांच्या वाढीसह 75,013 वर पोहोचला.प्रमुख निर्देशांकसोबतच विस्तृत बाजारातही खरेदीचा जोर दिसून आला. निफ्टी मिडकॅप निर्देशांक सुमारे 0.49 टक्क्यांनी वाढला, तर स्मॉलकॅप निर्देशांकात 0.59 टक्क्यांची वाढ झाली..CNG Rate Hike: CNG चे दर वाढले!सर्वसामान्यांना मोठा झटका; जाणून घ्या नवे दर?.कोणते शेअर्स वाढले?आजच्या दिवसात Adani Ports & Special Economic Zone, NTPC, Trent, Power Grid Corporation of India, Larsen & Toubro आणि Asian Paints यांच्या शेअर्समध्ये खरेदीचा जोर दिसून आल्याने मोठी वाढ झाली.तर दुसरीकडे Infosys, Tech Mahindra, Tata Consultancy Services आणि HCL Technologies यांच्या शेअर्समध्ये घसरण नोंदवली गेली..IT सलग दुसऱ्या दिवशी लालआज क्षेत्रनिहाय पाहता फार्मा आणि हेल्थकेअर क्षेत्रातील शेअर्समध्ये सर्वाधिक तेजी दिसून आली. दुसरीकडे IT क्षेत्रावर दबाव कायम राहिला असून निफ्टी IT निर्देशांकात घसरण नोंदवली गेली..तिमाही निकालआज Apollo Tyres, Allcargo Logistics, Hindustan Aeronautics, Indian Railway Finance Corporation, JSW Steel, Muthoot Finance, Voltas आणि United Spirits यांसारख्या कंपन्यांचे तिमाही निकाल जाहीर होणार असल्याने हे शेअर्स फोकसमध्ये राहतील. याशिवाय ऑटो, स्टील, फायनान्स, हॉटेल आणि FMCG क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांचे निकाल आजच्या दिवशी बाजारासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत..Gold Import Duty: सोने-चांदीवर 15% इम्पोर्ट ड्युटी! आता 1 तोळा सोन्यासाठी मोजावे लागणार तब्बल इतके जास्त पैसे.IPO बाजारआज Goldline Pharmaceutical च्या IPO साठी अर्ज करण्याचा आज शेवटचा दिवस आहे. तसेच RFBL Flexi Pack चा IPO सब्सक्रिप्शन करण्याचा आज शेवटचा दिवस आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.