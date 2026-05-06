Stock Market Today: शेअर बाजारात तेजी! कारण काय? कोणते शेअर्स वाढले?

Share Market News: कालच्या घसरणीनंतर आज भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात चांगल्या तेजीत झाली. आशियाई बाजार वाढीसह व्यवहार करत असल्याचा सकारात्मक परिणाम सकाळच्या सत्रात सेन्सेक्स आणि निफ्टीवर होऊन दोन्ही निर्देशांक हिरव्या रंगात व्यवहार करत होते. .सकाळच्या सत्रात निफ्टी 50 निर्देशांक 107 अंकांच्या वाढीसह 24,140 वर तर सेन्सेक्स 275 अंकांच्या वाढीसह 77,290 अंकांवर व्यवहार करत होता.बाजारातील बहुतांश सेक्टोरल निर्देशांक हिरव्या रंगात व्यवहार करत असून IT, PSU बँका आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रात सर्वाधिक तेजी पाहायला मिळत आहे. मात्र FMCG क्षेत्रात किरकोळ घसरण दिसून आली असून हेच एकमेव क्षेत्र दबावात आहे..PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजनेबाबत केंद्र सरकारची मोठी अपडेट; जाणून घ्या २,००० रुपये कधी मिळणार?.बाजार का तेजीत?अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांना मदत केली जाईल, असे संकेत दिल्यानंतर जागतिक बाजारात सकारात्मक वातावरण निर्माण झालं आहे. त्याचवेळी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्र्यांनी "Operation Epic Fury" मोहीम संपल्याचं सांगितलं. त्यामुळे अमेरिका-इराण तणाव कमी होण्याची शक्यता वाढली असून या घडामोडींमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत नरमाई दिसून आली, ज्याचा सकारात्मक परिणाम शेअर बाजारावर झाला..टॉप गेनर्सCoforgeSterlite TechnologiesSai SilksCity Union BankMaricoटॉप लूसर्सUnited BreweriesLarsen & ToubroCreditAccess GrameenAster DM HealthcareTriveni Turbine .Gold Rate Today: सोनं पुन्हा घसरलं! उच्चांकापासून तब्बल ₹31,000 नी स्वस्त; आज महिन्यातील सर्वात कमी दर, काय आहे भाव?.Vodafone Idea शेअर्स वाढलेVodafone Idea च्या शेअर्समध्ये बुधवारी 3 टक्क्यांहून अधिक वाढ पाहायला मिळाली. कंपनीने कुमार मंगलम बिर्ला यांची पुन्हा नॉन-एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन म्हणून नियुक्ती केल्यानंतर गुंतवणूकदारांचा उत्साह वाढला. BSE वर कंपनीचा शेअर सुमारे 3.2 टक्क्यांनी वाढून दिवसातील उच्चांक 11.15 रुपयांपर्यंत पोहोचला.