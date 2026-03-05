Share Market

Stock Market Today: 4 सत्रांच्या घसरणीला ब्रेक! शेअर बाजाराची तेजीत सुरुवात; कोणते शेअर्स वाढले?

Sensex and Nifty Opening: तब्बल चार दिवसांनी भारतीय शेअर बाजारातील सर्व सेक्टोंरल निर्देशांक हिरव्या चिन्हात व्यवहार करत होते. ऑटो, ऑइल अँड गॅस, कॅपिटल गुड्स, मेटल, पॉवर आणि रिअॅल्टी या क्षेत्रांमध्ये सुमारे 1 टक्क्यांपर्यंत वाढ नोंदली गेली.
Indian Share Market Opening: अमेरिका-इराण युद्ध सुरू असताना देखील जागतिक शेअर बाजारातील तेजीमुळे भारतीय शेअर बाजाराने सलग चार सत्रांच्या घसरणीला ब्रेक लवंत आज तेजीत सुरुवात केली. बाजाराच्या सुरुवातीलाच Reliance Industries, Larsen & Toubro, आणि Bajaj Finance या मोठ्या आणि प्रमुख शेअर्सने बाजाराला आधार दिला.

