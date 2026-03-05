Stock Market Today: 4 सत्रांच्या घसरणीला ब्रेक! शेअर बाजाराची तेजीत सुरुवात; कोणते शेअर्स वाढले?

Indian Share Market Opening: अमेरिका-इराण युद्ध सुरू असताना देखील जागतिक शेअर बाजारातील तेजीमुळे भारतीय शेअर बाजाराने सलग चार सत्रांच्या घसरणीला ब्रेक लवंत आज तेजीत सुरुवात केली. बाजाराच्या सुरुवातीलाच Reliance Industries, Larsen & Toubro, आणि Bajaj Finance या मोठ्या आणि प्रमुख शेअर्सने बाजाराला आधार दिला..सकाळी सुमारे 9:20 वाजता निफ्टी50 सुमारे 151अंकांनी वाढून 24,629 वर व्यवहार करत होता. तर सेन्सेक्स तब्बल 504 अंकांनी वाढून 79,626 वर पोहोचला होता..बाजारातील व्यवहारआज सकाळच्या सत्रात Shriram Finance, Bajaj Finance, Larsen & Toubro, Coal India आणि Reliance Industries या प्रमुख शेअर्समध्ये मोठी वाढ झाली. तर दुसरीकडे Max Healthcare, ICICI Bank, InterGlobe Aviation, Axis Bank आणि Grasim Industries या शेअर्समध्ये घसरण दिसून आली.तसेच मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्समध्येही चांगली खरेदी दिसून आली. आज चार दिवसांनी निफ्टी मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांक प्रत्येकी सुमारे 1.2 टक्क्यांनी वाढले..जागतिक बाजारआशियामधील बहुतांश बाजारात गुरुवारी सकाळी तेजी दिसून आली. वॉल स्ट्रीटमध्ये झालेल्या वाढीचा सकारात्मक परिणाम आशियाई बाजारांवर झाला. दक्षिण कोरियाचा कोस्पी निर्देशांक 12 टक्क्यांहून अधिक वाढला, तर जपानचा निक्केई 225 निर्देशांक 4 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढला.दरम्यान, कमोडिटी बाजारात ब्रेंट क्रूडच्या किमतीत सलग पाचव्या दिवशी वाढ झाली. अमेरिका-इराण तणावामुळे पुरवठ्याबाबत चिंता वाढली आहे. इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर हल्ल्याची धमकी दिल्यामुळे अनेक रिफायनऱ्यांवर परिणाम झाला आहे. ब्रेंट क्रूडचा दर सुमारे 0.57 टक्क्यांनी वाढून प्रति बॅरल 82.98 डॉलरवर पोहोचला..IPO अपडेटSedemac Mechatronics चा आयपीओ आज दुसऱ्या दिवशी सबस्क्रिप्शनसाठी खुला राहणार असून तो शुक्रवारी बंद होईल. हा IPO सुमारे 1,087.45 कोटी रुपयांचा आहे. Elfin Agro Indiaचा IPO गुरुवारी सबस्क्रिप्शनसाठी खुला झाला असून हा पूर्णपणे फ्रेश इश्यू आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.