Stock Market Today: दोन दिवसांच्या मोठ्या घसरणीनंतर शेअर बाजारात जोरदार उसळी! कोणते शेअर्स ठरले टॉप गेनर्स? पाहा आजचे IPO अपडेट

Indian Share Market Today: भारतीय शेअर बाजाराने सलग दोन दिवसांच्या मोठ्या घसरणीनंतर आज मंगळवारी बाजाराच्या सुरुवातीच्या व्यवहारात जोरदार उसळी घेतली. जागतिक शेअर बाजारातील सकारात्मक वातावरण आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली घसरण यामुळे आज सेन्सेक्स आणि निफ्टी हे दोन्ही प्रमुख निर्देशांक तेजीत होते..सकाळी बाजार उघताच 9:20 वाजता निफ्टी निर्देशांक 143 अंकांनी वाढून 24,167 वर व्यवहार करत होता. तर सेन्सेक्सही 491 अंकांनी वाढून 78,030 पातळीवर व्यवहार करत होता..Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! युद्धामुळे सोनं-चांदी आणखी स्वस्त; पाहा आजचा ताजा भाव .आज बाजार तेजीत का?अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत सुरू असलेला संघर्ष लवकरच संपुष्टात येण्याची शक्यता व्यक्त केल्याने जागतिक बाजारात गुंतवणूकदारांमध्ये सकारात्मक वातावरण पाहायला मिळाले. तसेच, इराणने जर Strait of Hormuz मधून तेलपुरवठा रोखण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला कठोर उत्तर दिले जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण झाली आणि सर्व जागतिक बाजारांमध्ये सकारात्मक वातावरण दिसून आले. .बाजारातील व्यवहार आजच्या सकाळच्या व्यवहारात InterGlobe Aviation (IndiGo), Adani Ports, Asian Paints, ICICI Bank, UltraTech Cement, Mahindra & Mahindra, Larsen & Toubro, State Bank of India, Titan Company, Maruti Suzuki India, Tata Steel आणि Kotak Mahindra Bank हे शेअर्स टॉप गेनर्स ठरले. तर Powergrid, HCLTech, BharatiAirtel< Infosys आणि Reliance हे टॉप लूसर्स ठरले. .Investment Plans: महिलांना भविष्यात आर्थिक टेन्शन नको? मग या 7 ठिकाणी गुंतवणूक केली तर तयार होईल मोठा फंड.आजचे IPO अपडेट आज Innovision Limited या कंपनीचा IPO आज गुंतवणुकीसाठी खुला झाला आहे.Rajputana Stainless Limited चा IPO आज दुसऱ्या दिवशी खुला आहे.Srinibas Pradhan Construction या कंपनीचा IPO आज सबस्क्रिप्शनच्या शेवटच्या दिवशी आहे.