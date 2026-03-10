Share Market

Stock Market Today: दोन दिवसांच्या मोठ्या घसरणीनंतर शेअर बाजारात जोरदार उसळी! कोणते शेअर्स ठरले टॉप गेनर्स? पाहा आजचे IPO अपडेट

Sensex and Nifty Today: आज जागतिक घडामोडी आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली घट झाल्यामुळे भारतीय शेअर बाजारात सध्या सकारात्मक वातावरण दिसून येत आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साह दिसून येत आहे.
Stock Market Today: Markets Rebound After Two-Day Crash; Top Gainers and IPO Updates

Vinod Dengale
Updated on

Indian Share Market Today: भारतीय शेअर बाजाराने सलग दोन दिवसांच्या मोठ्या घसरणीनंतर आज मंगळवारी बाजाराच्या सुरुवातीच्या व्यवहारात जोरदार उसळी घेतली. जागतिक शेअर बाजारातील सकारात्मक वातावरण आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली घसरण यामुळे आज सेन्सेक्स आणि निफ्टी हे दोन्ही प्रमुख निर्देशांक तेजीत होते.

