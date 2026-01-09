Stock Market Today : चार दिवसांनंतर शेअर बाजार ‘हिरवा’ पण लगेचच ‘लाल’; कोल इंडियाचा IPO आजपासून खुला; कोणते शेअर्स घसरले?

Indian Stock Market Today : भारतीय शेअर बाजार आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी हिरव्या रंगात उघडल्यानंतर काहीच वेळात बाजार पुन्हा लाल झाला. त्यामुळे या आठवड्यात सलग पाचव्या दिवशी शेअर बाजारात घसरण झाल्याचे दिसून आले. सकाळी 9.40 वाजता शेअर बाजार 28 अंकांनी घसरून 25,849 अंकांवर तर सेन्सेक्स निर्देशांक 124 अंकांनी घसरून 84,057 अंकांवर व्यवहार करत होते. .बाजारातील घसरणीचे कारण जागतिक भू-राजकीय पातळीवर अमेरिकेच्या ग्रीनलँडबाबतच्या चर्चा, तसेच चीन आणि जपानमधील तणाव यामुळे गुंतवणूकदार सावध आहेत. यासोबतच, रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे भारतावर अमेरिकेकडून 500% टॅरिफ लावण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांमध्ये भारतीय बाजारबद्दल भीतीचे वातावरण झाले आहे. त्यामुळे नवीन वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच परकीय गुंतवणूकदार केवळ शेअर्स विक्रीवरच भर देत आहे. .Retirement Plan : आता रिटायरमेंटनंतर पैशांची चिंता नाही! या 5 योजनांत गुंतवणूक करा; तिजोरी भरलेलीच राहील, दरमहा मिळेल मोठी पेन्शन.बाजारातील व्यवहार BEL, POWER GRID, ASIAN PAINT, TECH M आणि INFY हे शेअर्स टॉप गेनर्स ठरले. तर ETERNAL, TMPV, NTPC, TRENT, ADANI PORTS आणि ICICI BANK हे शेअर्स टॉप लूझर्स ठरले. .BHEL चे शेअर्स 3% वाढलेभारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) चे शेअर्स आज BSE वर 3.2% वाढले. ही तेजी Coal India च्या संयुक्त उपक्रमकडून ₹5,400 कोटींची ऑर्डर मिळाल्यानंतर पाहायला मिळाली..IPO Market : सरकारी मिनीरत्न कंपनीत गुंतवणुकीची संधी! आजपासून IPO खुला; आधी जाणून घ्या ही महत्त्वाची माहिती.भारत कोकिंग कोल लिमिटेडचा IPO आजपासून खुला कोल इंडिया (Coal India) ची उपकंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) चा IPO 9 जानेवारी ते 13 जानेवारी या कालावधीत खुला राहणार आहे. हा संपूर्ण आयपीओ ऑफर फॉर सेल (OFS) प्रकारचा असून, यामध्ये सरकार कोल इंडिया मार्फत आपली हिस्सेदारी कमी करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.