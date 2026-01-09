Share Market

Stock Market Today : चार दिवसांनंतर शेअर बाजार ‘हिरवा’ पण लगेचच ‘लाल’; कोल इंडियाचा IPO आजपासून खुला; कोणते शेअर्स घसरले?

Sensex and Nifty : नवीन वर्षात शेअर्स बाजारात गुंतवणूकदारांच्या सावध भूमिकेमुळे आणि परदेशी गुंतवणूकदारांच्या विक्रीमुळे शेअर बाजारात घसरण सुरूच आहे.
Indian Stock Market Today: Early Gains Fade as Markets Slip; Coal India IPO in Focus

Vinod Dengale
Indian Stock Market Today : भारतीय शेअर बाजार आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी हिरव्या रंगात उघडल्यानंतर काहीच वेळात बाजार पुन्हा लाल झाला. त्यामुळे या आठवड्यात सलग पाचव्या दिवशी शेअर बाजारात घसरण झाल्याचे दिसून आले.

सकाळी 9.40 वाजता शेअर बाजार 28 अंकांनी घसरून 25,849 अंकांवर तर सेन्सेक्स निर्देशांक 124 अंकांनी घसरून 84,057 अंकांवर व्यवहार करत होते.

