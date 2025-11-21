Share Market

Stock Market Today : शेअर बाजाराची लाल रंगात सुरुवात; सेन्सेक्स 150 अंकांनी घसरला; हे शेअर्स तोट्यात!

Sensex and Nifty : Capillary Technologies India चे शेअर्स आज शेअर बाजारात लिस्ट होणार आहे तर Excelsoft Tech IPO दुसऱ्या दिवशी 7 पट सबस्क्राइब झाल्याने चांगल्या लिस्टिंगचे संकेत.
सकाळ डिजिटल टीम
Indian Stock Market Opening : भारतीय शेअर बाजारातील सेन्सेक्स आणि निफ्टी या निर्देशांकांनी शुक्रवारी लाल रंगात व्यवहार सुरू केला. कालच्या जवळपास विक्रमी पातळीपर्यंतच्या वाढीनंतर मात्र आज बाजारात घसरण सुरू झाली.

सकाळी 09.30 वाजता सेन्सेक्स 85,519 वर व्यवहार करत होता तर निफ्टी 26,149 अंकांवर व्यवहार करत होते.

