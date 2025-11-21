Stock Market Today : शेअर बाजाराची लाल रंगात सुरुवात; सेन्सेक्स 150 अंकांनी घसरला; हे शेअर्स तोट्यात!

Indian Stock Market Opening : भारतीय शेअर बाजारातील सेन्सेक्स आणि निफ्टी या निर्देशांकांनी शुक्रवारी लाल रंगात व्यवहार सुरू केला. कालच्या जवळपास विक्रमी पातळीपर्यंतच्या वाढीनंतर मात्र आज बाजारात घसरण सुरू झाली. सकाळी 09.30 वाजता सेन्सेक्स 85,519 वर व्यवहार करत होता तर निफ्टी 26,149 अंकांवर व्यवहार करत होते..गुरुवारी भारतीय शेअर बाजार जवळपास विक्रमी पातळीवर बंद झाला. जागतिक बाजारातील सकारात्मक संकेत आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या दमदार तिमाही निकालामुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला होता. त्यामुळे जवळपास सर्वच क्षेत्रांत काल वाढ दिसून आली. आज सकाळी बाजाराची सुरुवात जरी तोट्यात झाली असली तरी दिवासभात बाजार सपाट पातळीवर व्यवहार करण्याची शक्यता तज्ञांनी वर्तविली आहे. .या शेअर्सवर लक्ष्य आजच्या बाजारात गुंतवणूकदारांचे मुख्यतः AWL Agri Business, Billionbrains Garage Ventures Groww, Max Financial Services, Tata Consultancy Services, JSW Energy, Garuda Construction and Engineering, Zaggle Prepaid Ocean Services, Gujarat Pipavav Port, and Capillary Technologies India या शेअर्सवर लक्ष्य असणार आहे. .या शेअर्समध्ये सर्वाधिक वाढM&MAsian PaintsTCSNTPCAWL Agri.हे शेअर्स तोट्यात ICICI BankHCL TechTata Steel Adani Ports Eternal.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.