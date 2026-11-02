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Stock Market Today: शेअर बाजारात दिवाळीसारखी तेजी! रिलायन्सचा शेअर रॉकेट; BSEवर काही मिनिटांत 4 लाख कोटींचा फायदा

Reliance Shares Jump After Strong Q2 Results: नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्याच व्यवहाराच्या दिवशी भारतीय शेअर बाजारात मोठी तेजी पाहायला मिळाली.आज कोणते शेअर्स वाढले, कोणते घसरले, कोणत्या कंपन्यांचे Q2 निकाल जाहीर होणार आहेत आणि कोणता IPO खुला होणार आहे, जाणून घ्या.
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Sensex Soars 765 Points, Reliance Shares Rally 6%; Investors Gain ₹4 Lakh Crore

eSaksal

Vinod Dengale
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Why did the Indian stock market rise on November 2, 2026: नोव्हेंबर महिन्यातील पहिल्याच व्यवहाराच्या दिवशी म्हणजेच सोमवार, 2 नोव्हेंबरला भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात मोठ्या तेजीसह झाली. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील चर्चेतून तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण झाली. याचा सकारात्मक परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर दिसून आला.

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