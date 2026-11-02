Stock Market Today: शेअर बाजारात दिवाळीसारखी तेजी! रिलायन्सचा शेअर रॉकेट; BSEवर काही मिनिटांत 4 लाख कोटींचा फायदा

Why did the Indian stock market rise on November 2, 2026: नोव्हेंबर महिन्यातील पहिल्याच व्यवहाराच्या दिवशी म्हणजेच सोमवार, 2 नोव्हेंबरला भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात मोठ्या तेजीसह झाली. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील चर्चेतून तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण झाली. याचा सकारात्मक परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर दिसून आला..4 लाख कोटींचा फायदा दरम्यान, आज रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअर्समध्ये झालेल्या जोरदार खरेदीमुळे शेअर बाजारात उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. बाजार सुरू होताच सेन्सेक्स आणि निफ्टीने मोठी झेप घेतली. सेन्सेक्स 765 अंकांच्या वाढीसह 75,225 अंकांवर व्यवहार करत होता. तर दुसरीकडे, रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअर्समध्ये जवळपास 5 टक्क्यांची वाढ झाली.या तेजीमुळे BSEवर लिस्टेड कंपन्यांचं एकूण बाजारमूल्य आता 478 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचलं आहे. विशेष म्हणजे अवघ्या काही मिनिटांत गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत तब्बल 4 लाख कोटी रुपयांची भर पडली..LPG Price Today: दिवाळीपूर्वी नोव्हेंबरच्या सुरुवातीलाच गॅस सिलिंडर महागला! मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात LPG सिलिंडरचे दर किती?.कोणते शेअर्स वाढले?सेन्सेक्समधील कंपन्यांमध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील आणि NTPC च्या शेअर्समध्ये मोठी वाढ झाली. तर निफ्टी 50 मध्येही रिलायन्स इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील आणि मारुती सुझुकी इंडिया या कंपन्यांचे शेअर्स सर्वाधिक वधारले. दरम्यान दुसरीकडे, सन फार्मा, इन्फोसिस आणि टेक महिंद्रा यांच्या शेअर्समध्ये घसरण पाहायला मिळाली. व्यापक बाजारातही निफ्टी मिडकॅप 0.47 टक्क्यांनी वाढला, तर निफ्टी स्मॉलकॅपमध्ये 0.23 टक्क्यांची घसरण झाली..रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा शेअर रॉकेटआज Reliance Industriesच्या शेअर्समध्ये जोरदार तेजी पाहायला मिळाली. NSEवर कंपनीचा शेअर काही मिनिटांतच तब्बल 6.22 टक्क्यांनी वाढून 1,237.30 रुपयांवर पोहोचला. कंपनीने आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या दुसऱ्या तिमाहीत दमदार कामगिरी केली आहे. रिलायन्सचा निव्वळ नफा 32 टक्क्यांनी वाढून 29,250 कोटी रुपयांवर पोहोचला. या चांगल्या निकालांचा सकारात्मक परिणाम कंपनीच्या शेअरवर दिसून आला. यामुळे आता Jioचया शेअर्सवर देखील गुंतवणूकदारांचे लक्ष्य लागून आहे..तिमाही निकालआज अनेक कंपन्या आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या दुसऱ्या तिमाहीचे आर्थिक निकाल जाहीर करणार आहेत. यात Bosch Home Comfort India, Container Corporation of India, ITC, National Aluminium Company (NALCO), NLC India, Sun Pharma Advanced Research Company, Tata Investment Corporation यांसह इतर कंपन्यांचा समावेश आहे. .Government IPO: मोदी सरकारचा मोठा प्लॅन! 3 सरकारी कंपन्यांचे IPO आणण्याची तयारी; जाणून घ्या डिटेल्स.IPO बाजार अपडेट्स Vedant Poly Fabs या कंपनीचा IPO आज म्हणजेच सोमवारी सबस्क्रिप्शनसाठी खुला होणार आहे. याशिवाय Johnsoncab Electricals, HGS (India), Vectras Enprocon आणि Maxwell Engineering Solutions या कंपन्यांच्या IPO सबस्क्रिप्शनचा आज दुसरा दिवस आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.