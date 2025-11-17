Stock Market Today : शेअर बाजाची हिरव्या रंगात सुरुवात; सेन्सेक्स 240 अंकांनी वाढला; तर निफ्टी बँकने उच्चांक गाठला!

Indian Stock Market : सोमवारी शेअर बाजाराची सुरुवात हिरव्या रंगात झाली. जागतिक अर्थव्यवस्थेबाबतचे सकारात्मक संकेत तसेच भारतातील कंपन्यांचे मजबूत तिमाही निकाल आणि मागच्या आठवड्यातील बिहारच्या निवडणुकीचा निकाल यामुळे बाजारात सकारात्मक भावना असल्याचे दिसून आले. .सकाळच्या सत्रात सेन्सेक्स 240 अंकांनी वाढून 84,800 वर तर निफ्टी निर्देशांक 55 अंकांनी वाढून 25965 अंकांवर व्यवहार करत होते.दरम्यान, निफ्टी बँक निर्देशांकाने आज नवा विक्रम केला. निर्देशांक प्रथमच 58,000 अंकांच्या वर पोहोचला असून बँकिंग शेअर्समध्ये जोरदार खरेदी दिसून आली. मजबूत जागतिक संकेत आणि खासगी बँकांच्या शेअर्समधील तेजीमुळे निफ्टी बँकने ही उच्चांकी पातळी गाठली..या शेअर्सवर गुंतवणूकदारांची नजरआजच्या बाजारात Max Healthcare Institute, V2 Retail, Narayana Hrudayala, GMR Power and Urban Infra, Ashoka Buildcon, Websol Energy System, TruAlt Bioenergy, IRB Infrastructure Developers, Alembic Pharmaceuticals, Lupin, and Maruti Suzuki India या शेअर्सकडे प्रामुख्याने गुंतवणूकदारांचे लक्ष्य असेल..हे शेअर्स वाढले सेन्सेक्स Kotak BankAxis BankNTPCBajaj FinanceSBI निफ्टी Narayana Hruday SKF India Trans & Rectif दरम्यान Tata Motors PV, Eternal, UltraTech Cement, Tata Steel, Tata Motors CV यांच्या शेअर्समध्ये घसरण झाली. .आठवड्यात निफ्टी 26,000 अंकांची पातळी पार करेलबाजार विश्लेषकांच्या मते, निफ्टी पुन्हा एकदा आपल्या मागील उच्चांकाला स्पर्श करू शकतो किंवा त्याही पुढेही जाऊ शकतो. बँकिंग आणि आयटी क्षेत्रातील मजबूत तेजी याला पाठिंबा देत आहे. त्यांच्या मते, 25,500–25,750 ही निफ्टीसाठी अत्यंत महत्त्वाची सपोर्ट लेव्हल आहे. ही पातळी टिकून राहिली तर निर्देशांक 26,000–26,100 चा अडथळा ओलांडण्याची शक्यता अधिक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.