Share Market

Stock Market Today : शेअर बाजाची हिरव्या रंगात सुरुवात; सेन्सेक्स 240 अंकांनी वाढला; तर निफ्टी बँकने उच्चांक गाठला!

Share Market Updates : शेअर बाजारात आज सकारात्मक वातावरण पाहायला मिळाले. सेन्सेक्समध्ये 200 अंकांपेक्षा जास्त वाढ नोंदवली गेली, तर निफ्टीने 25,900 ची पातळी पार केली.
Stock Market Opening

Stock Market Opening

Sakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Indian Stock Market : सोमवारी शेअर बाजाराची सुरुवात हिरव्या रंगात झाली. जागतिक अर्थव्यवस्थेबाबतचे सकारात्मक संकेत तसेच भारतातील कंपन्यांचे मजबूत तिमाही निकाल आणि मागच्या आठवड्यातील बिहारच्या निवडणुकीचा निकाल यामुळे बाजारात सकारात्मक भावना असल्याचे दिसून आले.

Loading content, please wait...
Share Market
Stock Market
Stock Market Analysis
Investment Opportunities
Stock Market Opening
Indian Stock Market Today
NSE Nifty

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com