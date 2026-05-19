Stock Market Today: शेअर बाजारात तेजी; सेन्सेक्स 300 अंकांनी वाढला; IT शेअर्स चमकले

Sensex and Nifty 50 Today: आज आठवड्याच्या दुसऱ्या दिवशी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात तेजीत झाली. काल झालेल्या मोठ्या घसरणीनंतर आज सकारात्मक जागतिक संकेतांच्या पार्श्वभूमीव गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळाला. त्यामुळे सकाळच्या सत्रात सेंसेक्स आणि निफ्टी दोन्ही निर्देशांमध्ये वाढ दिसून आली. .बाजाराच्या सुरुवातीला सकाळी 9:30 वाजेपर्यंत निफ्टी 50 निर्देशांक 87 अंकांनी वाढून 23,726 वर पोहोचला होता. तर सेन्सेक्स 320 अंकांच्या वाढीसह 75,651 वर व्यवहार करत होता.आज सकाळी विस्तृत बाजारातही तेजी कायम होती. निफ्टी मिडकॅप निर्देशांकात 0.41 टक्के तर स्मॉलकॅप निर्देशांकात 0.45 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली..सकाळच्या सत्रात Infosys, HCL Tech, TCS, Tech Mahindra, ITC आणि SBI यांच्या शेअर्समध्ये आज तेजी पाहायला मिळाली. तर Bharti Airtel, Bajaj Finserv, UltraTech Cement, Eternal, Kotak Mahindra Bank आणि Titan यांच्या शेअर्समध्ये आज सर्वाधिक घसरण नोंदवली गेली..IT सेक्टर तेजीतसेक्टरनिहाय निर्देशांकांत IT क्षेत्राने जोरदार उसळी घेतली. निफ्टी IT निर्देशांक 3.5 टक्क्यांहून अधिक वाढला. तसेच निफ्टी केमिकल,रियल्टी, फार्मा, PSU बँक आणि FMCG क्षेत्रातही चांगली वाढ झाली. मात्र खाजगी बँक आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रातील निर्देशांक तुलनेने दबावाखाली राहिले..यासोबतच आज Bharat Electronics, Bharat Petroleum Corporation, Mankind Pharma, Zee Entertainment Enterprises आणि Zydus Lifesciences यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांचे तिमाही निकाल असल्याने आज बाजारात या शेअर्सकडे गुंतवणूकदारांची नजर असणार आहे..IPO बाजारNFP Sampoorna Foods चा IPO आज दुसऱ्या दिवशी खुला आहे.Teamtech Formwork Solutions चा IPO आजपासून खुला झाला आहे.