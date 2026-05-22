Stock Market Today: शेअर बाजार सलग दुसऱ्या दिवशी तेजीत! सेन्सेक्स 350 अंकांनी वाढला; IT मात्र दबावात

Sensex and Nifty Today: पश्चिम आशियातील तणाव निवळत असताना आता अमेरिका-इराण चर्चेकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागून आहे. यातच सध्या जागतिक बाजारातून काहीसे सकारात्मक संकेत मिळाल्यामुळे आज आठवड्याच्या शेवटच्या व्यवहार दिवशी भारतीय शेअर बाजारात सुरुवातीच्या सत्रात मर्यादित तेजी दिसून आली..सकाळी 9:30 वाजता सेन्सेक्स 354 अंकांनी वाढून 75,538वर पोहोचला होता. तर निफ्टी50 निर्देशांक 29.35 अंकांच्या वाढीसह 23,684 वर व्यवहार करत होता.दरम्यान सकाळच्या सत्रात विस्तृत बाजारात मात्र मिश्र चित्र पाहायला मिळाले. निफ्टी मिडकॅप निर्देशांकात 0.10 टक्क्यांची वाढ झाली, तर निफ्टी स्मॉलकॅप निर्देशांक 0.09 टक्क्यांनी घसरला..Petrol-Diesel Price: इंधन दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर नवे दर जाहीर! HPCL कडून पेट्रोल-डिझेल पुरवठ्याबाबत महत्त्वाची माहिती.कोणते शेअर्स वाढले?सकाळी बाजार उघडल्यानंतर HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Bank, Bajaj Finserv, and Maruti Suzuki India हे शेअर्स टॉप गेनर्स ठरले. तर Tech Mahindra, TCS, Infosys, Power Grid Corporation of India, ITC आणि HCLTECH हे शेअर्स टॉप लूसर्स ठरले..बँक तेजीत तर IT दबावातसेक्टोंरल निर्देशांकांमध्ये निफ्टी ऑटो, बँक, वित्तीय सेवा, मेटल, PSU बँक, केमिकल्स हे वाढीसह व्यवहार करत होते. दरम्यान निफ्टी FMCG, IT, मिडिया, फार्मा, हेल्थकेअर, ऑइल अँड गॅस हे निर्देशांक लाल रंगात व्यवहार करत होते..तिमाही निकालांवर बाजाराची नजरआज Colgate, Eicher Motors, Hindalco, Sun Pharmaceutical, Torrent Pharmaceuticals आणि Fortis Healthcare यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांचे तिमाही निकाल असल्याने गुंतवणूकदारांची या शेअर्सवर नजर असणार आहे. .India’s Hidden Treasure: बिहारमध्ये सापडला ‘सोन्यापेक्षाही मौल्यवान’ खनिजसाठा! भारतासाठी का ठरणार गेमचेंजर?.IPO अपडेटVegorama Punjabi Angithi IPO आणि Harikanta Overseas IPO साठी सबस्क्रिप्शनचा आज शेवटचा दिवस आहे.Bio Medica Laboratories, Q-Line Biotech आणि Autofurnish हे IPO आज दुसऱ्या दिवशी गुंतवणूकदारांसाठी खुले राहणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.