Stock Market Today: शेअर बाजारात तेजी! सेन्सेक्स 380 अंकांनी वाढला; आज Adani सह 'हे' शेअर्स राहणार फोकसमध्ये

Sensex and Nifty 50 Today: बुधवारी भारतीय शेअर बाजारात सकारात्मक वातावरण पाहायला मिळाले. इराणने स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधील लष्करी कारवाया थांबवण्याचा नवा प्रस्ताव दिल्याने गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला. त्यामुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही निर्देशांकांमध्ये वाढ नोंदवली गेली. सकाळीच ऑटो आणि रिअल्टी क्षेत्रातील शेअर्समध्ये खरेदी वाढल्याने बाजाराला आधार मिळाला..सकाळी 9.30 वाजता निफ्टी 50 निर्देशांक 97 अंकांच्या वाढीसह 24,900 च्या जवळ व्यवहार करत होता, तर BSE सेन्सेक्समध्ये सुमारे 383 अंकांची वाढ होऊन तो 77,269 च्या पातळीवर पोहोचला.दरम्यान, मोठ्या निर्देशांकांच्या तुलनेत व्यापक बाजाराने अधिक चांगली कामगिरी केली. निफ्टी मिडकॅप आणि निफ्टी स्मॉलकॅप निर्देशांक अनुक्रमे 0.57 टक्के आणि 0.68 टक्क्यांनी वाढले. .सकाळचे व्यवहार Maruti Suzuki, Bharti Airtel, Reliance Industries, Ceat, Tech Mahindra,Bandhan Bank, Maruti Suzuki India आणि Mahindra & Mahindra हे शेअर्स टॉप गेनर्स ठरले. तर Tata Steel, NTPC, Asian Paints, Bajaj Finserv आणि ICICI Bank हे शेअर्स टॉप लूसर्स ठरले. क्षेत्रनिहाय पाहता, निफ्टी ऑटो आणि निफ्टी रिअल्टीमध्ये जोरदार वाढ झाली. तर बँकिंग, FMCG, IT, मीडिया, फार्मा, पीएसयू बँक, रिअल्टी, हेल्थकेअर, कन्झ्युमर ड्युरेबल्स आणि ऑइल अँड गॅस क्षेत्रातील निर्देशांकही हिरव्या रंगात व्यवहार करत होते. दरम्यान आर्थिक सेवा क्षेत्रातील शेअर्स तुलनेने दबावात राहिले..तिमाही निकालामुळे शेअर फोकसमध्ये आज Adani Power, Bajaj Finance, Federal Bank, Force Motors, Geojit Financial Services, IIFL Finance, Indian Bank, Indian Overseas Bank, Motilal Oswal Financial Services, Sterlite Technologies, Syngene International, Vedanta, आणि Waaree Energies या मोठ्या आणि प्रमुख कंपन्यांचे तिमाही निकाल आज जाहीर होणार असल्याने या शेअर्सकडे गुंतवणूकदार लक्ष्य देऊन आहेत. .IPO बाजारAmba Auto Sales & Services IPO साठी आज अर्ज करण्याचा शेवटचा दिवस आहे. पहिल्या दोन दिवसांत या IPO ला मर्यादित प्रतिसाद मिळाला आहे.