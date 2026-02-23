Stock Market Today: ट्रम्प टॅरिफला धक्का देत शेअर बाजार उसळला! सेन्सेक्स 400 अंकांनी वाढला; मात्र IDFC घसरला; कोणते शेअर्स तेजीत?

Share Market Today: मागच्या आठवड्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्व व्यापार भागीदारांवर 15 टक्के शुल्क लावण्याचा विशेष आदेश जारी केल्यानंतर भारतीय शेअर बाजारावर मोठे परिणाम होतील असे म्हटले जात असताना आज आठवड्याच्या सुरुवातीलाच शेअर बाजाराने जोरदार तेजी दाखविली आहे. .सकाळी बाजार उघडताच सेन्सेक्समध्ये जोरदार वाढ होत तो 401अंकांनी वाढून 83,216 वर पोहोचला. तर निफ्टी 50 निर्देशांकातही वाढ होत तो 150 अंकांनी वाढून 25,721 वर व्यवहार करत होता..या शेअरवर फोकस UPL, Cipla, Vikram Solar, RailTel Corporation of India, Highway Infrastructure, Bharti Airtel, Allcargo Terminals, IDFC First Bank, Sudarshan Pharma Industries आणि MIC Electronics चे शेअर्स आजच्या दिवसभराच्या व्यवहारात फोकसमध्ये राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. .Multibagger Stock: पॉवर सेक्टरचा मल्टीबॅगर! 2 रुपयांचा शेअर पोहोचला 135 वर, अडीच वर्षांत 6,750% रिटर्न; गुंतवणूकदार झाले मालामाल.सकाळचे व्यवहार आजच्या सकाळच्या व्यवहारात Axis Bank, HDFC Bank, Max Healthcare, Tech Mahindra आणि Hindustan Unilever हे टॉप गेनर्स शेअर्स ठरले.तर दुसरीकडे Cipla, ONGC, Asian Paints, Coal India आणि Bajaj Finserv हे टॉप लूझर्स शेअर्स होते..आज सर्व क्षेत्रीय निर्देशांक हिरव्या रंगात व्यवहार करत असून ऑटो आणि पीएसयू बँक निर्देशांक सुमारे 1 टक्क्यांनी वाढले आहेत. त्यासोबतच निफ्टी मिडकॅप निर्देशांक स्थिर आहे, तर स्मॉलकॅप निर्देशांकात सुमारे 1 टक्क्यांची वाढ दिसून येत आहे..52 आठवड्यांचा उच्चांक Bank of Baroda, Cummins India, Larsen & Toubro, NTPC, SBI Life आणि State Bank of India (SBI) या शेअर्सने त्यांचा 52 आठवड्यांचा उच्चांक नोंदविला आहे. .PF calculation: तुमच्या 50 हजार पगारावर PF मध्ये किती पैसे जमा होतात? 25 वर्षांत कोटीचा फंड? पाहा संपूर्ण हिशोब.IDFC बँक चे शेअर्स 10 टक्क्यांनी कोसळले IDFC First Bank चे शेअर्स आजच्या व्यवहारात सुमारे 10 टक्क्यांनी घसरले. चंदीगड येथील एका शाखेत तब्बल 590 कोटींचा गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर ही घसरण झाली. या प्रकरणानंतर बँकेने संबंधित शाखेतील चार कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. दरम्यान, चंदीगड येथील या फसवणूक प्रकरणामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता वाढल्याने शेअरवर दबाव दिसून आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.