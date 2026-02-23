Share Market

Stock Market Today: ट्रम्प टॅरिफला धक्का देत शेअर बाजार उसळला! सेन्सेक्स 400 अंकांनी वाढला; मात्र IDFC घसरला; कोणते शेअर्स तेजीत?

Sensex and Nifty Today: आठवड्याच्या सुरुवातीलाच आज शेअर बाजारात तेजी दिसल्याने गुंतवणूकदार खुश आहेत.
Stock Market Today: Sensex Jumps 400 Points After Trump Tariff Shock

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Share Market Today: मागच्या आठवड्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्व व्यापार भागीदारांवर 15 टक्के शुल्क लावण्याचा विशेष आदेश जारी केल्यानंतर भारतीय शेअर बाजारावर मोठे परिणाम होतील असे म्हटले जात असताना आज आठवड्याच्या सुरुवातीलाच शेअर बाजाराने जोरदार तेजी दाखविली आहे.

