Stock Market Today : शेअर बाजाराची हिरव्या रंगात सुरुवात! सेन्सेक्स 500 अंकांनी वाढला; IT शेअर्समध्ये वाढ; कोणते शेअर्स तेजीत?

Indian Share Market Today : आज बुधवारी भारतीय शेअर बाजाराची सुरवात तेजीत झाली. कालच्या मोठ्या घसरणीनंतर आजची वाढ गुंतवणूकदारांना काहीसा दिलासा देणारी आहे. आयटी शेअर्समध्ये जोरदार रिकव्हरी झाल्यामुळे आज सेन्सेक्स आणि निफ्टीने वाढीसह सुरुवात केली..आज सकाळीच BSE सेन्सेक्स 304 अंकांनी वाढून 82,530 वर उघडला आणि पुढे 82,785 या उच्चांकापर्यंत पोहोचला. त्यानंतर सेन्सेक्स सुमारे 510 अंकांनी वाढून 82,725 च्या आसपास व्यवहार करत होता. निफ्टी निर्देशांक देखील 140 अंकांनी वाढून 25,560 वर पोहोचला.तर विस्तृत बाजारात मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांक सुमारे 0.5 टक्क्यांनी वाढले. सेक्टरनिहाय पाहता, या महिन्यात सुमारे 21 टक्क्यांपर्यंत घसरलेला आयटी निर्देशांक आज सुमारे 2.5 टक्क्यांनी वाढत सर्वाधिक तेजीत होता..सकाळचे व्यवहार सेन्सेक्समधील 30 शेअर्सपैकी आयटी क्षेत्रातील शेअर्समध्ये सर्वाधिक तेजी दिसून आली. TCS, HCL Technologies, Tech Mahindra आणि Infosys हे शेअर्स प्रत्येकी सुमारे 3 टक्क्यांनी वधारले. याशिवाय Power Grid, NTPC, IndiGo आणि Tata Steel हे शेअर्सही वाढीसह व्यवहार करत होते. दरम्यान, MARUTI, BEL, Bajaj Finance आणि Asian Paints या शेअर्समध्ये घसरण दिसली..FII गुंतवणूकदारांची विक्री कालच्या बाजारात परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FII) सुमारे ₹707.84 कोटींच्या शेअर्सची निव्वळ विक्री केली. तर देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DII) ₹4,040.56 कोटींची निव्वळ खरेदी केली..IPO अपडेटआज IPO बाजारात मुख्य बोर्ड विभागात - Omnitech Engineering चा IPO आज गुंतवणुकीसाठी खुला झाला आहेPNGS Reva Diamond Jewellery चा IPO दुसऱ्या दिवशी प्रवेश करत आहेClean Max Enviro Energy Solutions आणि Shree Ram Twistex यांचे IPO आज सबस्क्रिप्शनच्या अंतिम दिवशी आहेत..