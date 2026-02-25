Share Market

Stock Market Today : शेअर बाजाराची हिरव्या रंगात सुरुवात! सेन्सेक्स 500 अंकांनी वाढला; IT शेअर्समध्ये वाढ; कोणते शेअर्स तेजीत?

Sensex and Nifty Today : मंगळवारी झालेल्या मोठ्या घसरणीनंतर आज भारतीय शेअर बाजाराने पुन्हा तेजीत सुरुवात केली आहे. TechM आणि HCL Tech चे शेअर्स सकाळीच 3 टक्क्यांनी वाढले आहेत.
Stock Market Today: Sensex Surges 500 Points, IT Stocks Lead Market Rally

Indian Share Market Today : आज बुधवारी भारतीय शेअर बाजाराची सुरवात तेजीत झाली. कालच्या मोठ्या घसरणीनंतर आजची वाढ गुंतवणूकदारांना काहीसा दिलासा देणारी आहे. आयटी शेअर्समध्ये जोरदार रिकव्हरी झाल्यामुळे आज सेन्सेक्स आणि निफ्टीने वाढीसह सुरुवात केली.

