Stock Market Today: व्हाइट हाऊसच्या अहवालाने शेअर बाजारात तेजी! सेन्सेक्स 500 अंकांनी वाढला; LIC-Reliance मध्ये जोरदार हालचाल

Sensex and Nifty 50 Today: आज जागतिक शेअर बाजारातील सकारात्मक संकेतांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय शेअर बाजारात जोरदार वाढ दिसून आली. पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव शांत होण्याच्या अपेक्षेमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये सकारात्मक भावना निर्माण झाली. अमेरिकन व्हाइट हाऊसच्या अहवालानुसार इराणसोबत चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे पश्चिम आशियातील तणाव कमी होऊन जागतिक बाजारात ऊर्जा पुरवठ्यातील अडथळे दूर होण्याची आशा वाढली आहे आणि त्याचा थेट परिणाम देशांतर्गत बाजारावर झाला आहे..सकाळी बाजार उघडताच काही मिनिटांतच निफ्टी50 निर्देशांक 154 अंकांनी वाढून 23,808 वर पोहोचला. तर सेन्सेक्समध्येही 500 अंकांची वाढ झाली असून तो 75,675 वर व्यवहार करत होता.त्यासोबतच, निफ्टी मिडकॅप 0.89 टक्क्यांनी आणि स्मॉलकॅप 0.99 टक्क्यांनी वाढून व्यवहार करत होते. विशेष म्हणजे आज सर्व निफ्टी सेक्टोंरल निर्देशांक हिरव्या रंगात ट्रेडिंग करत होते. .कोणते शेअर्स वाढले?सकाळच्या सत्रात Sammaan Capital, Honeywell Automation India, Techno Electric & Engineering Company, Future Lifestyle Fashions, GE Power India हे शेअर्स टॉप गेनर्स ठरले.तर Bharat Electronics Limited, InterGlobe Aviation, Eternal Limited, Asian Paints, Power Grid Corporation of India आणि Larsen & Toubro या प्रमुख शेअर्समध्ये आज चांगली तेजी पाहायला मिळाली.दरम्यान, TCS आणि Infosys या प्रमुख शेअर्समध्ये किंचित घसरण दिसून आली. .तिमाही निकालामुळे हे शेअर्स चर्चेतआज Dr. Agarwals Health Care, GAIL, ITC, LIC, Max Healthcare, Page Industries, Sun TV Network, Reliance Power यांसारख्या प्रमुख कंपन्यांचे तिमाही निकाल जाहीर होणार असल्याने गुंतवणूकदारांचे या शेअर्सकडे लक्ष्य असणार आहे..IPO बाजारVegorama Punjabi Angithi आणि Harikanta Overseas IPO सध्या दुसऱ्या दिवशीच्या सबस्क्रिप्शनसाठी खुले आहेत.Bio Medica Laboratories, Q-Line Biote आणि Autofurnish यांचे IPO आज खुले होणार आहे.