Stock Market Today: शेअर बाजारात तेजी; सेन्सेक्स 330 अंकांनी वर, तिमाही निकालानंतर या कंपनीचा शेअर 10% उसळला

Sensex and Nifty Today: कालच्या दबावानंतर आज अमेरिका-इराण तणाव कमी होण्याच्या अपेक्षेमुळे आणि आशियाई बाजारातील सकारात्मक वातावरणामुळे सकाळीच भारतीय शेअर बाजाराने वाढीसह सुरुवात केली..सकाळी सुमारे 9.20 वाजता निफ्टी 50 सुमारे 79 अंकांनी वाढून 24,443 च्या आसपास होता. तर BSE सेन्सेक्स 330 अंकांनी वाढून 78,825 अंकांवर व्यवहार करत होता. या तेजीचा परिणाम विस्तृत बाजारातही दिसला. निफ्टी मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांक सुमारे 0.48 टक्के आणि 0.73 टक्क्यांनी वाढले..सकाळचे व्यवहार सेन्सेक्सवर PNB Housing Finance, Zydus Wellness, GACM Technologies, Prism Johnson, Century Plyboards हे सेक्टर टॉप गेनर्स ठरले तर निफ्टीवर Adani Ports, Shriram Finance, ICICI Bank, Axis Bank आणि Bajaj Finance हे शेअर्स वाढले. दरम्यान, Infosys, Tech M, TCS हे शेअर्स काही प्रमाणात घसरले. सेक्टरनिहाय पाहता, रिअल्टी क्षेत्राने सर्वाधिक तेजी दाखवली. यामध्ये Lodha Developers, Godrej Properties आणि Oberoi Realty यांच्या शेअर्समध्ये वाढ झाली. तसेच बँकिंग आणि प्रायव्हेट बँक क्षेत्रानेही चांगली कामगिरी केली. मात्र आयटी क्षेत्रात घसरण दिसून आली..PNB Housing Finance 10% वाढला PNB Housing Finance च्या शेअर्समध्ये मंगळवारी जोरदार वाढ पाहायला मिळाली. कंपनीने मार्च तिमाहीचे निकाल जाहीर केल्यानंतर शेअर सुमारे 10 टक्क्यांनी उडी घेत ₹996 या दिवसातील उच्चांकावर पोहोचला. जानेवारी ते मार्च या कालावधीत कंपनीचा निव्वळ नफा वर्षभराच्या तुलनेत सुमारे 19 टक्क्यांनी वाढून ₹656 कोटींवर गेला आहे. अपेक्षेपेक्षा चांगले निकाल आल्यामुळे गुंतवणूकदारांचा उत्साह वाढला..तिमाही निकालआज 360 One Wam, Central Mining Planning & Design Institute, HCLTech, Nestle India, Persistent Systems, Transformers & Rectifiers, Tata Elxsi, Tata Investment Corporation या कंपन्यांचे तिमाही निकाल जाहीर होणार असल्याने आज दिवसभरात यांचे शेअर्स फोकसमध्ये राहतील..IPO बाजारCitius Transnet InvIT's चा IPO इश्यूचा आज अंतिम दिवस आहे. या IPO मधून कंपनी ₹1,105 कोटी रुपये उभारणार असून आतापर्यंत हा IPO 1.3 पट प्रतिसाद मिळाला आहे.Mehul Telecom IPO चा देखील आज शेवटचा दिवस आहे. या IPOला आतापर्यंत तब्बल 9.91 पट प्रतिसाद मिळाला आहे.